Новая методичка Госдепа «мечтает» о миллионе задержанных на московских митингах

Многочисленные источники и эксперты подтверждают, что митинги так называемой «оппозиции», которые прошли в Москве в последние недели, были скоординированы и проплачены из-за рубежа. В частности, об открытом рекламировании посольством США в Москве митинга-концерта 10 августа на проспекте Сахарова сообщает канадская журналистка и блогер Ева Бартлетт.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян со ссылкой на собственный источник — человека, сотрудничающего с ЕСПЧ в Страсбурге, — приводит данные из западной методички по организации и освещению протестов в Москве.

Новая «методичка Госдепа»: Число задержанных должно превысить миллион

Мы уже привыкли слышать о пресловутой «методичке Госдепа», которая периодически обновляется, и даже привыкли воспринимать это с юмором. Но не стоит относиться к этой теме так легкомысленно.

Мой источник, сотрудничающий с ЕСПЧ в Страсбурге, на условиях строжайшей анонимности сообщил, что в связи с усилившейся в последнее время митинговой активностью в Москве пресловутая западная «методичка по России» действительно поменялась. В инструкции, которая была распространена в ЕСПЧ, появилось много нового, и на основании этих новшеств можно с полным основанием говорить, что речь идет о полномасштабном иностранном вмешательстве, которое ставит своей целью свержение законно избранной власти в России.

Тот факт, что наша прозападная «оппозиция» все чаще настаивает на шествиях и митингах, постоянно призывая также к выходу на несанкционированные акции, неслучаен. Очень жаль, что при этом подставляют людей, которые выходят за идею и которые не в курсе коварных планов, идущих из США. Именно этим планам послушно следуют организаторы протеста, которые, судя по всему, и впредь будут выводить людей на улицы по любым, даже самым малозначимым поводам.

Итак, согласно новой инструкции, теперь каждый «усердно сопротивляющийся при задержании» (это дословная цитата) на незаконном митинге сразу получает адвоката. Сокращены сроки рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге на действия российских силовиков при задержаниях на акциях протеста. Теперь подавшим жалобу в ЕСПЧ не придется ждать решения годами: через шесть месяцев, максимум через год после подачи жалобы можно ожидать положительного решения суда.

Это, кстати, косвенно подтверждает информация от адвоката Павла Чикова, который активно занимается делами задержанных на незаконных митингах. В его Telegram-канале была информация, что все дела по массовым беспорядкам в Москве 27 июля, которые дойдут до ЕСПЧ, будут иметь адвокатскую поддержку.

Есть еще одно крайне важное новшество в западной инструкции по протестной активности в России, о котором сообщил мой источник.

Он сказал буквально следующее:

«По замыслу западных кураторов, суммарное число задержанных за все последние акции протеста должно превысить миллион. Да, вы не ослышались, речь идет не о количестве выходящих на улицы, а именно о задержанных». «Зачем это нужно? — говорит мне мой собеседник. — Естественно, чтобы обвинить российские власти в «тирании» и проецировать эту идею на весь мир».

По его информации, согласно западному плану, число миллион в конце концов станет последней каплей в деле смены власти в РФ. Ориентировочно на миллионные показатели в США хотят выйти в конце 2020-го — начале 2021 года. А постоянные выплаты по решениям ЕСПЧ, тем более миллиону человек, по задумке западных кураторов должны ослабить российскую экономику. Вот каковы основные пункты этой инструкции, или, если хотите, «методички Госдепа». Тонкая игра, но теперь нам известны некоторые ее детали.

Справка ФАН

Напомним, митинговая активность в Москве, вылившаяся в массовые нарушения закона, стала следствием провокационной деятельности десятка выдвиженцев, назвавших себя «независимыми кандидатами» в Мосгордуму. Этим кандидатам избирком законно отказал в регистрации из-за многочисленных нарушений при сборе подписей. Фиксировались и «фабрики» по рисовке фальшивых подписей, и «автографы» мертвецов, и откровенные подделки, и подтасовки, были и другие нарушения.

Подстрекаемые провокаторами, несколько тысяч человек, в том числе иногородних, вышли в Москве на протестные акции, большинство которых были незаконными. Согласованы были две акции: 20 июля и 10 августа. Однако даже согласованные с властями мероприятия провокаторы, называющие себя «оппозиционерами», превращали в массовые беспорядки, как это было, например, 10 августа, когда после разрешенного концерта на проспекте Сахарова часть хулиганов попыталась прорваться в центр Москвы.

Политики и эксперты высказывают мнение, что, по сути, западные политтехнологи обкатывают в Москве «майданные» технологии, направленные на дестабилизацию ситуации в России в попытке сменить законную власть в нашей стране.