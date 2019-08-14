Киев передал Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Киев, 14 августа. Украинские власти передали Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых в Киеве называют «подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского лайнера Boeing в Донецкой области в 2014 году». Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на ответ СБУ.

Совместная следственная группа (ССГ), которая во главе с генеральной прокуратурой Нидерландов без какого-либо участия Москвы расследует детали и обстоятельства крушения, уверяет, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. ССГ назвала имена четырех подозреваемых по делу о крушении рейса MH17. Российская сторона особо подчеркивает, что обвинения ССГ в причастности Москвы голословны и только вызывают сожаление, расследование является необъективным. Все ракеты, двигатель от которой показывали нидерландские следователи, были ликвидированы после 2011 года, подчеркивали в оборонном ведомстве России.

«18 июня 2019 года трем гражданам РФ и одному гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении данного преступления. 22 июля 2019 года материалы уголовного производства касательно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Нидерландов», — следует из сообщения СБУ.

Напомним, малайзийский Boeing, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Жертвами крушения стали 298 человек.

Как сообщал RT, Малайзия требует представить доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение Boeing-777, следовавшего рейсом MH17, в Донбассе. Глава правительства страны Махатхир Мохаммад ранее выразил недовольство выводами международного следствия, назвав расследование Совместной следственной группы политизированным и антироссийским. Политик отметил, что следователи задолго до изучения материалов дела о крушении MH17 обвинили виновной РФ.

Стоит обратить внимание, что немецкий детектив Йозеф Реш на протяжении пяти лет проводит собственное расследование катастрофы, однако следователи отказываются принимать собранные им данные о причинах трагедии.