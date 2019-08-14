Хантсман заявил, что США и РФ не должны прекращать диалог по контролю над вооружением

Москва, 14 августа. США и Россия как крупнейшие ядерные державы не могут позволить себе прекращать диалог в том числе о судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман.

«Не думаю, что такие страны, как США и Россия, — а это крупнейшие мировые ядерные державы, — должны позволять себе закрывать двери и прекращать диалог», — заметил он.

Также Хантсман в интервью радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос о возможности сохранить СНВ-3 после прекращения действия ДРСМД, подчеркнул, что США и РФ должны в обязательном порядке продолжать обсуждать контроль над вооружениями ради безопасности и процветания в мире. По словам американского посла, даже после выхода США из ДРСМД «контроль над вооружениями не прекращается».

Хантсман отметил, что в настоящее время главная задача заключается в том, чтобы принять окончательно решение касательно СНВ-3.

«Принято это решение должно быть в феврале 2021 года. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что президент США очень поддерживает соглашение о контроле над вооружениями между США и Россией, которое продвигает наши интересы и отвечает требованиям времени», — отметил он.

Посол США в Москве также заметил, что ситуация с вооружениями в мире сильно изменилась после разработки кибервооружений и гиперзвукового оружия. К тому же, по его словам, в Китае наблюдался «стремительный прогресс» в области создания собственного стратегического вооружения.

«Остается множество нерешенных вопросов в плане направления дальнейших переговоров, и мне кажется, что обе стороны понимают, что тут необходима доработка», — резюмировал Хантсман.

Напомним, президент США Дональд Трамп в 2018 году заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о РСМД из-за «нарушений» договора со стороны Москвы. 2 августа 2019 года госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе страны из ДРМСД. В Москве неоднократно говорили, что действия американской стороны ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности. Ранее в Пентагоне заявили о начале разработки запрещенных ДРМСД ракет.

Лидер РФ ранее сделал заявление по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он объяснил, что после того, как одна из сторон выходит из соглашения, оно прекращает свое действие автоматически. По словам Путина, ответственность за случившееся полностью лежит на Вашингтоне. Он обратил внимание на то, что Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет». Путин подчеркнул, что РФ не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств.