Москва, 14 августа. Факультативы по киберспорту могут ввести для российских школьников в образовательных учреждениях. С такой инициативой обратились сотрудники Института развития Интернета к министру просвещения Ольге Васильевой.

Авторы идеи предлагают провести пилотный эксперимент с 2020 по 2025 год в каждом российском регионе. Как пишет RT, уроки по киберспорту могут ввести в российских школах, при этом методические основы занятий будут согласовывать с органами образования, родителями, а также Федерацией киберспорта России. Кроме того, инициаторы хотят проводить турниры по киберспорту между школами и регионами. Как пишет Deita.ru, такие же состязания могут проходить на всероссийском уровне.

По данным телеканала «360», как объяснили специалисты, введение подобных занятий поможет «предупредить развитие сетевых зависимостей и фобий подростков и юношества за счет участия не в пренебрегаемых взрослыми «обструктивных интернет-течениях».

Ранее введение в школах уроков полового воспитания поддержали большинство россиян. По крайней мере, такую идею поддерживают 60% из 1,6 тысячи опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения жителей Российской Федерации. 21% россиян «полностью» и 39% «скорее» поддерживают введение уроков полового воспитания. Полностью не поддерживает инициативу 12% респондентов, еще 15% «скорее не поддерживают» появление таких учебных курсов».

Почти две трети респондентов считают, что сексуальное просвещение должно проводиться в средних классах, четверть опрошенных полагает, что лучшее время для знаний подобного рода — старшие классы.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 28 октября. В нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории страны.

Уровень сексуальной культуры большинства россиян не позволит ввести в школах уроки полового воспитания. Об этом заявил секретарь Российского научного сексологического общества Евгений Кащенко. По его словам, тема сексуальности и интимных отношений все еще остается частично табуированной. Именно это не позволит педагогам в школах обсуждать с учениками «деликатную» тему.

Он отметил, что согласно нормам закона, сцены в художественной литературе и кино, в которых содержится описание и изображение сексуальных отношений, запрещены для показа детям в возрасте до 16 лет.