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Политика

Советник Азарова назвал «оппозиционеров» в Москве подставными маргинальными фигурами

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Лидеры «оппозиции» в Москве

Нынешние акции протеста в Москве, включая несанкционированные митинги и другие противоправные действия «оппозиции», так или иначе вызывают ассоциации с Евромайданом в Киеве 2013—2014 годов и заставляют сравнивать их между собой. Особую ценность представляет мнение людей, которые были глубоко вовлечены в те события почти шестилетней давности, а сейчас находятся в российской столице. Они могут сопоставить московские протестные митинги с киевским опытом и сделать обоснованный вывод о том, насколько вероятна успешная реплика «Майдана» в России.

К одному из таких людей, автору книги «Янукович сдал, Госдеп принял», вышедшей в 2018 году и раскрывающей очень многие явные и тайные пружины госпереворота в Киеве, Сергею Заворотному, который в 2010—2014 годах был советником премьер-министра Украины Николая Азарова, обратился корреспондент Федерального агентства новостей.

«На мой взгляд, тут есть некие внешне сходные черты. Используется ряд «майданных» технологий. Но по сути своей, (события пятилетней давности в Киеве и нынешние события в Москве. — Прим. ФАН) — это совершенно несопоставимые величины и фундаментально разные процессы», — заявил Заворотный.

Собеседник ФАН мотивировал свое мнение тем, что в России нет острого политического кризиса, нет раскола власти и открытого противостояния разных групп политической и финансово-экономической «элиты» между собой. Да и сам конфликт далек от по-настоящему актуальных для российского общества проблем.

Боевики «Евромайдана»

Однако самым важным отличием событий в Москве-2019 и Киеве-2014 эксперт считает ключевую позицию президента страны. 

Виктор Янукович к концу 2013 года стал абсолютно негативным и неприемлемым для всех слоев украинского общества фактором. Это случилось прежде всего из-за корыстных и коррупционных действий его «семьи», члены которой создали нечто вроде «теневого правительства», где решались все вопросы государственной жизни, а эти решения потом президент пытался навязать правительству, напомнил Заворотный. 

Президент РФ Владимир Путин, напротив, является главным консолидирующим фактором российского общества, и рейтинг его поддержки остается на чрезвычайно высоком уровне, отметил эксперт. 

Кроме того, на взгляд эксперта, в РФ не просматривается прямой и непосредственной вовлеченности в имеющийся конфликт со стороны внешних сил. 

«Конечно, и в самой России, и за рубежом сегодня есть определенные силы, желающие «смены караула» в Кремле любой ценой. Но они, как правило, боятся открыто проявлять себя, предпочитая действовать через подставные маргинальные фигуры», — подчеркнул Сергей Заворотный.

Виктория Нуланд с печеньками на киевском майдане

Как уже отмечало ФАН, нынешняя волна московских протестов имеет целый ряд признаков опосредованного иностранного вмешательства. Достаточно присмотреться к тому, как поддерживают незаконную уличную активность иностранные агенты среди русскоязычных СМИ и западные информресурсы, а также почитать «посты поддержки» в соцсетях от американских официальных лиц. Посольство США в России и вовсе было поймано на недвусмысленной рекламе московских протестов 10 августа.

И все же сейчас западные «партнеры» России не желают идти на дальнейшее обострение отношений с Москвой, полагает Заворотный: «обжегшись на молоке, они дуют на воду». Так что даже вполне «невинные», с точки зрения норм американской дипломатии, формы вмешательства во внутренние дела России повлекли за собой тяжелые последствия для ряда действующих сотрудников Госдепартамента США всех уровней — вплоть до их досрочной отставки. Последнюю в данном случае можно рассматривать как скрытый вариант объявления «персоной нон грата» и высылки из страны. 

«И в конце 2013 года в Киеве, и сейчас в Гонконге американцы начали открыто поддерживать оппозиционные протесты только после того, как увидели, что те «заработали» и имеют серьезную политическую перспективу», — подчеркнул собеседник ФАН. 

Доставка наличных денег для активистов Евромайдана через дипломатическую почту началась только в декабре 2013 года, когда «зверское избиение онижедетей», устроенное по инициативе Сергея Левочкина, главы администрации Виктора Януковича, вызвало негодование во всем украинском обществе, отметил Заворотный. 

«Евромайдан» в Киеве

«Точно так же публичная встреча замглавы американского консульства в Гонконге Джули Иде с представителями оппозиции состоялась только на 11-й неделе протестов, когда в них оказались вовлечены по-настоящему широкие массы местной молодежи», — сказал эксперт.

Заворотный особо отметил то обстоятельство, что правоохранительные органы в Москве реагируют только на явные и бесспорные нарушения действующего законодательства со стороны участников протестных акций, предпочитая применению силы адресные задержания и штрафы, блокировку счетов, через которые проходят подозрительные транзакции, и другие административные меры. 

При этом не стоит обращать внимания на алармистские призывы «всех срочно разогнать и посадить, чтобы киевский Майдан не повторился в Москве», которые иногда звучат со стороны записных «ура-патриотов» России, в том числе — политических мигрантов из Украины, добавил эксперт. Власть должна соблюдать закон, чтобы иметь право следить за его выполнением со стороны граждан и общества. 

Перекосы в ту или иную сторону здесь одинаково опасны тем, что могут, в конце концов, «раскачать лодку» выше допустимой амплитуды, считает Сергей Заворотный. И этот принцип в Москве жестко соблюдается как федеральными, так и столичными властями.

На незаконной акции протеста в Москве

В данной связи можно напомнить о том, что «оппозиция» на улицах столицы и не думает следовать нормам закона. С конца июля в Москве продолжаются несанкционированные акции и беспорядки. Поводом для них стал недопуск ряда «несистемных» кандидатов к выборам в Мосгордуму после того, как их уличили в нарушении законодательства при сборе подписей.

ФАН уже рассказывало о том, как у скандального кандидата Любови Соболь был обнаружен самый настоящий подпольный цех по подделке подписей избирателей. Поймали ее и на использовании «подписей» умерших людей.

Во время беспорядков на улицах Москвы 27 июля и 3 августа были зафиксированы множественные случаи провокаций против служителей закона. Протестующие бросали в полицейских бутылки и урны, распыляли в их сторону газ. 

10 августа мирная акция усилиями провокаторов также переросла в беспорядки — с дымовыми шашками, перекрытием дорог и разбиванием автомашин. Тем не менее, четкие действия полиции позволили уже к вечеру пресечь уличные протесты в столице.

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