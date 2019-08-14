Советник Азарова назвал «оппозиционеров» в Москве подставными маргинальными фигурами

Нынешние акции протеста в Москве, включая несанкционированные митинги и другие противоправные действия «оппозиции», так или иначе вызывают ассоциации с Евромайданом в Киеве 2013—2014 годов и заставляют сравнивать их между собой. Особую ценность представляет мнение людей, которые были глубоко вовлечены в те события почти шестилетней давности, а сейчас находятся в российской столице. Они могут сопоставить московские протестные митинги с киевским опытом и сделать обоснованный вывод о том, насколько вероятна успешная реплика «Майдана» в России.

К одному из таких людей, автору книги «Янукович сдал, Госдеп принял», вышедшей в 2018 году и раскрывающей очень многие явные и тайные пружины госпереворота в Киеве, Сергею Заворотному, который в 2010—2014 годах был советником премьер-министра Украины Николая Азарова, обратился корреспондент Федерального агентства новостей.

«На мой взгляд, тут есть некие внешне сходные черты. Используется ряд «майданных» технологий. Но по сути своей, (события пятилетней давности в Киеве и нынешние события в Москве. — Прим. ФАН) — это совершенно несопоставимые величины и фундаментально разные процессы», — заявил Заворотный.

Собеседник ФАН мотивировал свое мнение тем, что в России нет острого политического кризиса, нет раскола власти и открытого противостояния разных групп политической и финансово-экономической «элиты» между собой. Да и сам конфликт далек от по-настоящему актуальных для российского общества проблем.

Однако самым важным отличием событий в Москве-2019 и Киеве-2014 эксперт считает ключевую позицию президента страны.

Виктор Янукович к концу 2013 года стал абсолютно негативным и неприемлемым для всех слоев украинского общества фактором. Это случилось прежде всего из-за корыстных и коррупционных действий его «семьи», члены которой создали нечто вроде «теневого правительства», где решались все вопросы государственной жизни, а эти решения потом президент пытался навязать правительству, напомнил Заворотный.

Президент РФ Владимир Путин, напротив, является главным консолидирующим фактором российского общества, и рейтинг его поддержки остается на чрезвычайно высоком уровне, отметил эксперт.

Кроме того, на взгляд эксперта, в РФ не просматривается прямой и непосредственной вовлеченности в имеющийся конфликт со стороны внешних сил.

«Конечно, и в самой России, и за рубежом сегодня есть определенные силы, желающие «смены караула» в Кремле любой ценой. Но они, как правило, боятся открыто проявлять себя, предпочитая действовать через подставные маргинальные фигуры», — подчеркнул Сергей Заворотный.

Как уже отмечало ФАН, нынешняя волна московских протестов имеет целый ряд признаков опосредованного иностранного вмешательства. Достаточно присмотреться к тому, как поддерживают незаконную уличную активность иностранные агенты среди русскоязычных СМИ и западные информресурсы, а также почитать «посты поддержки» в соцсетях от американских официальных лиц. Посольство США в России и вовсе было поймано на недвусмысленной рекламе московских протестов 10 августа.

И все же сейчас западные «партнеры» России не желают идти на дальнейшее обострение отношений с Москвой, полагает Заворотный: «обжегшись на молоке, они дуют на воду». Так что даже вполне «невинные», с точки зрения норм американской дипломатии, формы вмешательства во внутренние дела России повлекли за собой тяжелые последствия для ряда действующих сотрудников Госдепартамента США всех уровней — вплоть до их досрочной отставки. Последнюю в данном случае можно рассматривать как скрытый вариант объявления «персоной нон грата» и высылки из страны.

«И в конце 2013 года в Киеве, и сейчас в Гонконге американцы начали открыто поддерживать оппозиционные протесты только после того, как увидели, что те «заработали» и имеют серьезную политическую перспективу», — подчеркнул собеседник ФАН.

Доставка наличных денег для активистов Евромайдана через дипломатическую почту началась только в декабре 2013 года, когда «зверское избиение онижедетей», устроенное по инициативе Сергея Левочкина, главы администрации Виктора Януковича, вызвало негодование во всем украинском обществе, отметил Заворотный.

«Точно так же публичная встреча замглавы американского консульства в Гонконге Джули Иде с представителями оппозиции состоялась только на 11-й неделе протестов, когда в них оказались вовлечены по-настоящему широкие массы местной молодежи», — сказал эксперт.

Заворотный особо отметил то обстоятельство, что правоохранительные органы в Москве реагируют только на явные и бесспорные нарушения действующего законодательства со стороны участников протестных акций, предпочитая применению силы адресные задержания и штрафы, блокировку счетов, через которые проходят подозрительные транзакции, и другие административные меры.

При этом не стоит обращать внимания на алармистские призывы «всех срочно разогнать и посадить, чтобы киевский Майдан не повторился в Москве», которые иногда звучат со стороны записных «ура-патриотов» России, в том числе — политических мигрантов из Украины, добавил эксперт. Власть должна соблюдать закон, чтобы иметь право следить за его выполнением со стороны граждан и общества.

Перекосы в ту или иную сторону здесь одинаково опасны тем, что могут, в конце концов, «раскачать лодку» выше допустимой амплитуды, считает Сергей Заворотный. И этот принцип в Москве жестко соблюдается как федеральными, так и столичными властями.

В данной связи можно напомнить о том, что «оппозиция» на улицах столицы и не думает следовать нормам закона. С конца июля в Москве продолжаются несанкционированные акции и беспорядки. Поводом для них стал недопуск ряда «несистемных» кандидатов к выборам в Мосгордуму после того, как их уличили в нарушении законодательства при сборе подписей.

ФАН уже рассказывало о том, как у скандального кандидата Любови Соболь был обнаружен самый настоящий подпольный цех по подделке подписей избирателей. Поймали ее и на использовании «подписей» умерших людей.

Во время беспорядков на улицах Москвы 27 июля и 3 августа были зафиксированы множественные случаи провокаций против служителей закона. Протестующие бросали в полицейских бутылки и урны, распыляли в их сторону газ.

10 августа мирная акция усилиями провокаторов также переросла в беспорядки — с дымовыми шашками, перекрытием дорог и разбиванием автомашин. Тем не менее, четкие действия полиции позволили уже к вечеру пресечь уличные протесты в столице.