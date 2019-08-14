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Пропавший в Сирии глава движения «Альтернатива» жив

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Пропавший в Сирии глава движения «Альтернатива» жив

Москва, 14 августа. Глава волонтерского движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, который пропал на территории Сирии по пути в Идлиб, жив и укрывается со своей группой в убежище. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В «Альтернативе» рассказали, что с момента исчезновения Мельникова прошло уже шесть дней, и только сейчас появилась точная информация, что глава движения жив. При этом отмечается, что информации о судьбе группы, направившейся в Идлиб, все так же мало, однако известно, что поставленная перед волонтерами задача была выполнена. Остается неясным, почему группа не выходила на связь долгое время. 

«Неизвестно, что именно произошло, но мы имеем информацию, что местные банды, которые, скорее всего, действуют под эгидой «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»11. — Прим. ред.), объявили награду за жизнь Олега. В результате этого группе приходится скрываться в конспиративном месте», — говорится в сообщении на сайте «Альтернативы».

Отмечается, что движение продолжает попытки узнать, что произошло с группой в Сирии.

Ранее в «Альтернативе» рассказали, что руководитель движения Олег Мельников пропал в Сирии и не выходит на связь. Отмечалось, что группа волонтеров 8 августа направилась в Идлиб, где действуют террористы, а позже перестала выходить на связь. Причиной поездки волонтеров стали поступившие сообщения из Идлиба о семейном рабстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Сайт движения «Альтернатива»
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