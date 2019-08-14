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В СФ заявили о желании США писать правила для глобальной экономики для всех стран

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В СФ заявили о желании США писать правила для глобальной экономики для всех стран

Вашингтон, 14 августа. Американские власти жаждут диктовать правила для глобальной экономики для всех стран, выход из ВТО — это очередная угроза миру от Вашингтона. Об этом заявил председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил, что пять лет назад 44-й президент США Барак Обама заявил, что «когда 95% наших потенциальных покупателей проживают за границей, мы должны быть убеждены, что это мы пишем правила для глобальной экономики, а не страны вроде КНР». 

Косачев обратил внимание на то, что нынешние власти США открыто заявляют, что им не нравятся правила, согласованные на многосторонней основе в рамках ВТО, передает РИА Новости.

Российский сенатор считает, что задача Вашингтона заключается в банальном продвижении интересов — «писать правила для глобальной экономики».

Глава Белого дома Дональд Трамп в среду заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации, «если это будет необходимо». Как отметил американский лидер, правила ВТО только помогают другим государствам «использовать» США для собственной наживы.

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Источник: РИА Новости
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