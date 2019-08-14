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Россияне стали реже жениться и разводиться

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Россияне стали реже жениться и разводиться

Москва, 14 августа. Россияне стали реже разводиться, но при этом уменьшилось и количество браков. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Согласно данным статистики, за первое полугодие больше 333 тысяч пар приняли решение узаконить свои отношения, а 231 тысяча человек развелись.

Больше всего свадеб сыграли в Ингушетии и Туве (количество молодоженов увеличилось на 2,7% и 2,6% соответственно), а на Чукотке, в Адыгее и Костромской области сократилось количество регистраций браков. Больше всего семейных пар развелось в Карелии и Удмуртии.

Ранее эксперты назвали регионы РФ с наибольшим числом зарегистрированных браков в 2019 году. По информации министерства юстиции России, больше всего семей в 2019 году образовалось в Москве — 13,8 тысячи браков. На втором месте расположилась Московская область с 9,6 тыс. семей. Далее в рейтинге следует Санкт-Петербург (почти восемь тысяч браков).

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