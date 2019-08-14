Пекин, 14 августа. МИД Китая призвал США прекратить «совать свой нос» в дела Гонконга после заявления американского президента Дональда Трампа о «стягивании сил КНР» к границе с регионом. Во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что уже неоднократно выражали свою позицию по данному вопросу.

Ранее Трамп, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом. В своем аккаунте в Twitter глава Белого дома заявил, что «все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности».

В МИД Китая в ответ на это призвали американскую сторону не вмешиваться в дела внутренней политики другой страны.

«Мы уже не раз выражали свою позицию по этому вопросу. Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая. Мы еще раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга», — говорится в письменном комментарии ведомства, поступившем в РИА Новости.

Ранее сообщалось, что протестующие захватили корреспондента, который работал в аэропорту Гонконга. До этого демонстранты заняли зал вылетов воздушной гавани, из-за чего аэропорту пришлось отменить отправление всех рейсов.

Напомним, протесты в Гонконге начались в июне. Изначально участники демонстраций выступали против поправок к закону об экстрадиции. Если данный документ будет принят, власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых тем регионам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Протесты, начавшиеся мирно, стали перерастать во все более ожесточенные столкновения с полицией. В результате уже пострадали десятки человек.