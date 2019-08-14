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Netflix выпустил дублированный тизер-трейлер «Ведьмака»

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Netflix выпустил дублированный тизер-трейлер «Ведьмака»Санкт-Петербург, 14 августа. Дублированный тизер-трейлер сериала «Ведьмак» появился в Сети. Известно, что проект стримингового сервиса Netflix основан на одноименной серии книг европейского писателя Анджея Сапковского.

Netflix опубликовал дебютный тизер-трейлер «Ведьмака» с русской озвучкой на своем официальном сайте. Российские поклонники уже успели выложить трейлер на видеохостинге YouTube. Премьера первого сезона состоится в конце этого года. Выход дублированной версии, как полагают фанаты, должен произойти не намного позже оригинала.

Известно, что главного героя Геральта в новом сериале озвучил российский актер Сергей Пономарев. Основные роли в «Ведьмаке» достались таким актерам, как Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейе Аллан.

Отметим, что создателем сериала является Лорен Шмидт, которой в процессе съемок помогал польский писатель Анджеа Сапковский.

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