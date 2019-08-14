Шахназаров назвал помощь США режиссерам с Украины подготовкой к информационной войне

В американском посольстве в Киеве объявлена программа грантов для обучения украинских режиссеров документального кино, продюсеров и сценаристов.

Эта программа предполагает профессиональный обмен 4-6 представителей Украины, которые должны будут приехать в Соединенных Штаты на две недели.

«В течение последних пяти лет кинорежиссеры-документалисты на Украине сосредоточились на наиболее актуальных проблемах страны, а целенаправленная поездка по обмену еще больше бы поддержала их профессиональное развитие и потенциальное общественное влияние», — говорится в тексте гранта.

По словам авторов документа, фильмы способны охватывать широкую аудиторию и «проливать свет» на ключевые социальные проблемы.

В связи с этим основной целью программы является намерение США помочь «сильной Украине успешно противостоять агрессии и влиянию со стороны России». Кроме того, она должна способствовать интеграции Украины в европейские структуры и усилению борьбы с коррупцией.

«Украина привержена общим ценностям и долгосрочным реформам, ориентированным на Запад, и осуществляет интеграцию в европейские структуры», — так обозначены цели в документе.

По мнению советского и российского кинорежиссера Карена Шахназарова, замысел данной инициативы вполне понятен — это подготовка бойцов для информационной войны.

«Кино — это весьма влиятельное и действенное средство. Оно может использоваться как часть информационной войны. Особенно демонстрирует этот факт то, что они набирают на программу режиссеров документального кино, а не игрового. Поэтому замысел понятен. Если бы они действительно хотели помочь украинскому кинематографу, то лучше бы студию Довженко восстановили, дали бы денег, а то она в плачевном состоянии находится. Когда я был там в 2013 году, то заметил, что студия в очень тяжелом состоянии. Это требует несколько десятков миллионов долларов, но это была бы более действенная и реальная помощь украинскому кинематографу, чем подготовка шести бойцов информационного фронта. Очевидно, что там другие интересы», — заявил Шахназаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

На Украине кино практически нет, подчеркивает режиссер. Шахназаров считает, что оно просто перестало существовать.

«В советское время Украина производила около 60-70 картин. Это было показателем мощной кинематографии. Все это утеряно, студии разрушены. Поэтому в современных условиях украинское кино никаким образом не может влиять на умы украинцев или россиян», — сообщил режиссер.

Ранее сообщалось, что Отдел по делам прессы, образования и культуры посольства США в Киеве опубликовал информацию о гранте на обучение украинцев «свободной и независимой» журналистике.