Сирийская армия приближается к оплоту боевиков в Хан-Шейхуне

Дамаск, 14 августа. Сирийская армия быстро приближается к Хан-Шейхуну — ключевому форпосту боевиков — после освобождения ряда городов в Идлибе. Как сообщил источник Al-Masdar News, сирийская армия установила контроль над несколькими городами после боестолкновений с джихадистами на юго-западе Идлиба.

По данным СМИ, возглавляемые отрядами специального назначения «Силы Тигра» правительственные войска САР взяли под свой контроль вершину холма Таль-Айс, освободив ее от боевиков группировок «Джейш аль-Изза» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1. — Прим. ред.). Утром 14 августа «Силы Тигра» продолжили наступление на восток от Аль-Хубейта, освободив еще два города из-под контроля боевиков. Как сообщил источник, в результате этих операций сирийская армия находится на расстоянии удара от западных районов Хан-Шейхуна.

Ранее сообщалось, что сирийская армия освободила город Сукейк, который расположен к востоку от Хан-Шейхуна. Правительственные войска САР вошли в населенный пункт и взяли его под контроль. По информации СМИ, боевики несут большие людские и материальные потери.

1 Организация запрещена на территории РФ.