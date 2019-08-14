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Катя Лель исцелила подругу прикосновением руки

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Катя Лель исцелила подругу прикосновением руки

Москва, 14 августа. Российская эстрадная исполнительница Катя Лель сумела вылечить серьезную травму плеча приятельницы благодаря прикосновению. Артистка призналась, что использует свой дар крайне редко и старается его не афишировать.

Как отмечала певица, особый дар появился у нее более 20 лет назад. В этот раз 44-летняя исполнительница хита «Мой мармеладный» решила помочь своей подруге, которая повредила плечевой сустав, упав с велосипеда. Приятельницу уже готовили к операции по вкручиванию винтов. Артистка смогла исцелить подругу без хирургического вмешательства, пишет «ФедералПресс».

По словам исполнительницы, она пять раз провела возле плеча пострадавшей.

«Я попыталась направить всю свою энергию в одно место. А вечером она звонит мне и говорит, что боль прошла», — рассказала она, добавив, что медики удивились. 

На следующий день доктора подтвердили, что в операции более нет необходимости.

В июне текущего года Катя Лель заявила, что в 16 лет встретилась с пришельцем, и с того момента представители инопланетной цивилизации еще несколько раз пытались вступить с ней в контакт.

По ее словам, изначально это произошло, когда артистка пила чай дома вместе с родственниками. Она вспоминает, что заметила непонятную вспышку света, а после поняла, что у нее пропали зубы.

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