Дамаск, 14 августа. Армейские подразделения сирийской правительственной армии продолжают операции против запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и связанной с ней боевиками, который действуют в северной части провинции Хама и на юге провинции Идлиб. Их многочисленные атаки привели к жертвам среди мирного населения, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам полевого офицера, армейские подразделения сирийской армии, действовавшие в районе населенного пункта Сукейк и холма Тель-Сукейк, накануне провели ожесточенные столкновения с различными террористическими группами, развернутыми в Тале, которые продолжают отступать под давлением военных САА. В результате многочисленных столкновений боевики понесли большие человеческие потери, они также остались без оружия.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

По словам корреспондента ФАН, в ходе столкновений применялись артиллерийские и ракетные удары, сосредоточенные на осях и линиях снабжения террористических группировок в районе Аль-Тамана. Таким образом сирийская армия пресекла планы террористов получить необходимое оружие от сторонников, сидящих на севере провинции Хама.

Корреспондент также сообщил, что инженерные подразделения сирийской правительственной армии продолжили операции по зачистке Сукейка на юго-восточной части Идлиба, чтобы избавить эти регионы от остатков незаконных вооруженных формирований.

Как стало известно, армейские подразделения провели интенсивные удары с применением ракет и артиллерии по опорным пунктам и укреплениям террористов «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» в Кафр-Зете и Аль-Латамине, что привело к уничтожению вражеских ракетных установок и имущества, массовой гибели террористов.

Стоит отметить, что масштабная военная операция сирийской правительственной армии против террористов на севере Хамы и югом Идлиба стала ответом на многочисленные атаки вооруженных группировок на жилые районы сирийской республики, находящиеся неподалеку от юга Идлибской зоны.

1 Организация запрещена на территории РФ.