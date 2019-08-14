Варламов показал оппозиции гонконгские рецепты сопротивления властям на митингах

Блогер-урбанист и страстный путешественник Илья Варламов выложил на своем ресурсе подробный пост о событиях в Гонконге, где сейчас идут протестные акции, начавшиеся из-за разногласий по поводу законопроекта об экстрадиции. В красочных фотографиях Варламов детально разбирает тактику уличных демонстрантов по противодействию полиции. Подписчики и читатели блога благодарят его и называют информацию очень полезной.

После череды незаконных акций и митингов оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в МГД, которые сопровождались беспорядками, пост Варламова, не скрывающего своих симпатий к оппозиционным деятелям, выглядит как сознательная и хитрая провокация под видом репортажа.

Гонконгские рецепты

Илья Варламов умеет делать хорошие красочные фото и в Гонконге расстарался на славу. На трех десятках картинок тщательно зафиксировал все, что его заинтересовало. А интересовали его в основном способы избежать задержания и средства атаки на полицейских, которые используют протестующие. Сложной истории взаимоотношений материкового Китая и провинции Гонконг, что всего 20 лет назад была британской колонией, блогер не касается, анализировать причины нынешней ситуации даже не пробует — зачем читателю лишние знания? Зато в деталях описывает лазерные указки, которые направляют полицейским в глаза, маски для защиты от газа (в отличие от российской полиции и Росгвардии, китайские силовики не церемонятся и вовсю используют слезоточивый газ для усмирения толпы), пиротехнику и прочее.

И основа всего — тактика Be water («Будь водой»), якобы вдохновленная заветами звезды единоборств и актера Брюса Ли. Она подразумевает, что участники перетекают из одного места в другое, не информируя никого заранее, разбегаются и снова собираются в группы там, где их не ждут, — по сути, это тот же «рой», что тщетно пытались организовать провокаторы от оппозиции, координирующие участников акций в Москве 27 июля и 3 августа. Но российская полиция нашла эффективный способ справиться с такой тактикой, локализуя группы в отдельных точках и быстро вылавливая самых активных провокаторов.

Блогер научит, а сядут другие

Хитрый Варламов и не обмолвился о параллелях с московскими митингами, чтобы не было повода осудить его за призывы к незаконным уличным акциям, но многие его читатели поняли все и так. В комментариях искренне благодарят блогера за такое подробное руководство на примере.

Сам Илья Варламов на согласованные и несогласованные акции московской оппозиции если и приходит, то не как «уличный боец», а лишь в качестве фотографа, обязательно с документом, страхующим от задержания и ареста. Подставлять знаменитую прическу и мягкие холеные бока под дубинки, влезая в самую гущу событий, он не спешит — зачем рисковать, если есть рой юных активистов, которым он покажет бурлящий Гонконг на фотографиях и научит «быть водой»?

Но тот, кто воспользуется рецептами, вряд ли увидит Гонконг и другие красивые уголки мира своими глазами в ближайшее время — за сопротивление полиции и тем более агрессию в адрес людей в форме ждут крупные штрафы или даже тюремное заключение.

Интересно и то, что Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и другие «кандидаты команды Навального», которым отказали в регистрации из-за фальшивых подписей, Варламова среди своих «информационных партнеров» и сторонников особенно не упоминают. С этой стороны гонконгский репортаж с «фоторецептами сопротивления» выглядит этакой попыткой выслужиться и доказать, что он может быть очень полезен оппозиции и спонсоры его зря прокатили, не выделив бюджет на пиар демократических идей на его площадках.

«Оппозиционеры» всех утомили

Навязчивая раскачка аудитории и преподнесение участия в незаконной активности как чего-то хорошего, которую активно практикуют Варламов и другие популярные блогеры, не остается без внимания людей, не желающих эскалации беспорядков и превращения Москвы во второй Гонконг. Многие размышляют, что пора бы интернет-провокаторов наказывать не только через общественное осуждение, но и как-то более чувствительно, например очень крупными штрафами.

Но продолжая усиливать накал антигосударственной пропаганды, заказчики московского протеста сами с собой же сыграют злую шутку. Политически озабоченных страдальцев за свободу собраний и «права человека» меньшинство, да и методы борьбы их лидеров, начиная от показушной голодовки Любови Соболь, заканчивая нытьем Навального и Гудкова о некомфортных условиях спецприемника, даже у не самых лояльных к режиму людей уже вызывают отторжение и раздражение вместо сочувствия. Большинство же просто хочет спокойно погулять в выходные по центру Москвы, не рискуя случайно оказаться в толпе митингующих активистов.

Вполне возможно, что, отчаявшись договориться с заведомо недоговороспособными оппозиционерами, власти этому большинству пойдут навстречу, отрегулировав законодательство о массовых акциях в сторону ужесточения. То есть сделают ровно обратное тому, чего якобы добиваются организаторы митингов. И не факт, что народ не поддержит такое решение — оппозиционеры так утомили, что всем хочется отдохнуть от истерии в медиа и на улицах.

Напомним, по Москве прошла череда незаконных митингов «оппозиции», которые переросли в массовые беспорядки. Организацией несанкционированных акций в Москве занимаются сторонники скандального блогера Алексея Навального: юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь, а также Иван Жданов, Илья Яшин и другие «независимые кандидаты», которых Мосгоризбирком отказался регистрировать на выборы депутатов столичного парламента.

Отказ МГИК связан с превышением допустимого порога недействительных подписей, которые «оппозиционеры» подали в избирком. Среди «брака» были обнаружены случаи фальсификации подписей избирателей, а также факты использования «автографов» мертвецов.

Например, в подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь были обнаружены подписи несуществующих москвичей, умерших людей и избирателей с недостоверными паспортными данными. Кроме того, в июне столичная полиция обнаружила «цех» по подделке подписей, где «рисовали» автографы в поддержку Соболь. Сообщалось, что незаконными методами при сборе подписей также пользовались Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

После отказа МГИК в регистрации «навальнисты» начали организовывать митинги в поддержку «независимых кандидатов», пытаясь оказать давление на избирком. Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Дмитрий Гудков были отправлены под административный арест. На Любовь Соболь суд наложил несколько штрафов. 12 августа Троицкий суд Москвы оштрафовал юриста «ФБК» на 300 тысяч рублей. На сегодняшний день Соболь должна выплатить 930 тысяч рублей штрафа.