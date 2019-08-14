Москва, 14 августа. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тюменской области с ее 75-летним юбилеем. Об этом говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин рассказал об огромном вкладе Тюменской области в экономику России. Как уточнил Путин, Тюменская область сегодня активно развивается, вносит огромный вклад в укрепление отечественного топливно-энергетического комплекса. Президент оценил результаты региона в области сельского хозяйства, других ключевых сфер национальной экономики. Он подчеркнул, что субъект является одним из лидеров в России по многим показателям.

Путин добавил, что здесь с уважением относятся к «бесценному культурному, духовному наследию, самобытным традициям народов, издревле живущих на Тюменской земле». Глава государства напомнил, что регион был образован в 1944 году. С этого момента открылась новая глава в истории освоения Урала и Западной Сибири.

«В рекордные сроки в регионе были возведены города и поселки, крупные объекты промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, построены научно-исследовательские и проектные институты, создана надежная база для разведки и добычи природных богатств края, прежде всего нефти и газа», — говорится в телеграмме.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии потребовал от губернатора Тюменской области Александра Моора подключить село Каскара, которое осталось без чистой воды, к водопроводу.

Жители села Каскара обратились к президенту с жалобой на то, что они вынуждены жить без чистой воды. Они продемонстрировали Путину банку с водой желтоватого цвета и с осадком, назвав ее «муть». За питьем и для стирки местные жители вынуждены ездить в соседние населенные пункты.

Один из жителей сообщил, что проведение водопровода в селе планируется, однако в 2021 — 2022 годах. Но жители Каскары возмутились таким долгим сроком, напомнив, что живут в ожидании нормальной воды 10 лет.

Президент вышел на связь с Моором. Тот подтвердил, что в следующем году будет проложен водопровод из Тюмени к Каскаре. Губернатор подчеркнул, что сельчане должны подать заявки на проведение к их домам труб для подачи воды. Путин отметил, что обращение каскарцев к нему на прямой линии и есть та самая заявка.

«Заявка, считайте, уже есть. Вот, люди стоят, — указал Путин на собеседников на экране. — Значит, нужно и делать прямо сейчас».

Однако губернатор в очередной раз напомнил, что необходимо подать заявку в «Водоканал».

«Я за них обратился. Я вас прошу об этом: проведите водопровод как можно быстрее. Договорились? Я надеюсь, что это будет сделано», — обратился более строго к Моору глава государства.

Во время прямого эфира вопросы также можно задавать через приложения «Москва — Путину» и «ОК Live».