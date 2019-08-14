Политолог сравнил ангельское терпение ОМОНа и садизм западной полиции

Москва, 14 августа. Сотрудники правоохранительных органов в России действуют намного гуманнее и мягче по отношению к участникам массовых беспорядков и незаконных митингов в отличие от своих зарубежных коллег. Об этом заявил член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований, профессор ВШЭ Олег Матвейчев.

В разговоре с корреспондентом «ПолитРоссии» он заметил, что попытки со стороны представителей Запада обвинить российских полицейских в жестокости вполне ожидаемы. Матвейчев заметил, что это «типичная попытка в очередной раз оболгать нашу страну, причем делается через официальные каналы, через МИД и прочее».

«Они прекрасно знают, что никто на Западе не будет вникать в детали происходящего, никто не станет уточнять, как именно проходили митинги в Москве. Всем просто скормят эти официальные заявления, и все. При том что на самом деле ни о какой жестокости, ни о каком превышении полномочий со стороны нашей полиции не может идти и речи», — заметил эксперт.

По его словам, сотрудники полиции действовали максимально корректно и профессионально, а самое главное — в рамках закона. Собеседник издания подчеркнул, что если сравнивать действия сотрудников правоохранительных органов с работой зарубежных коллег, то «внезапно» окажется, что настоящими извергами и садистами являются как раз полицейские из других стран.

«На Западе, в тех же США, полиция спокойно задерживает всех незаконно выходящих на улицы. Просто заковывают всех митингующих в наручники и отвозят в участок. Не ведут под руки, как у нас, а предельно жестко винтят, параллельно отвешивая тумаков. <...> И кто, спрашивается, после этого, проявляет жестокость», — поинтересовался Матвейчев.

Политолог заметил, что, как минимум странно, говорить, что сотрудники российских правоохранительных органов превышают свои полномочия.

«О чем вообще можно говорить, когда во Франции жандармы просто избивают людей направо и налево. Не арестовывают, не задерживают, а просто набрасываются группой и с особым садизмом колотят дубинками по голове», — рассказал он.

Собеседник издания напомнил и о ситуациях во Франции, Германии и в Гонконге, где полицейские действуют гораздо жестче, чем в РФ. Матвейчев обратил внимание на то, что российскому «ОМОНу далеко до таких зверств».

«Что полиция, что Росгвардия работают на этих митингах предельно корректно, демонстрируя просто ангельское терпение. Да, людей задерживают, но задерживают абсолютно по делу. Если протестующие нарушают общественный порядок, нападают на правоохранителей, то полиция просто обязана действовать решительно и жестко. Жестко, но не жестоко, в отличие от их коллег из зарубежных стран», — резюмировал эксперт.

Призывы к незаконным митингам и акциям начали звучать со стороны так называемой «оппозиции» после того, как соратникам скандального блогера Алексея Навального отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. Так, у юриста «ФБК» Любови Соболь оказались 15% липовых подписей, также в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов, а в одной из московских квартир она организовала штаб по рисовке поддельных подписей.

Несанкционированные митинги прошли 27 июля и 3 августа. Участники этих сборищ вели себя крайне агрессивно и вызывающе, некоторые даже кидали в полицейских и росгвардейцев бутылки и куски асфальта. Также в ход пошли перцовые и газовые баллончики. Однако правоохранители достаточно гуманно и профессионально выполняли свои обязанности по охране безопасности москвичей, практически моментально задерживая провокаторов и скандалистов, которые намеревались устроить массовые беспорядки. Многие эксперты отметили, что полицейские, действительно, работали очень слаженно, а самое главное — согласно букве закона. Например, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев напомнил, что американская полиция действует намного жестче, чем российская на несогласованных митингах.

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга-концерта 10 августа. После него активизировались некоторые провокаторы, которые решили устроить массовые беспорядки. Однако и здесь полицейские среагировали моментально, задержав всех дебоширов.

Западные СМИ спекулируют на теме задержаний на митингах «оппозиции», рассказывая о «жестких» действиях правоохранительных органов. Однако если сравнить работу российских полицейских с их коллегами, например, в Гонконге, то сразу становится понятно, что зарубежные издания пользуются политикой двойных стандартов в отношении РФ. Правоохранители и росгвардейцы в России не применяли по отношению к организаторам массовых беспорядков ни дубинки, ни слезоточивый газ, как полиция в Гонконге для разгона демонстрантов.