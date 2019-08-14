В Крыму отреагировали на заявление постпреда Британии в ООН о дискриминации украинцев

Постпред Британии в ООН Карен Пирс заявила, что жители Крыма, имеющие украинское гражданство, находятся в «ужасном» положении и не имеют доступа к социальным услугам. Ее слова опроверг председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Выступая на заседании Совета Безопасности по проблеме международного гуманитарного права, Карен Пирс сообщила, что жителям Крыма с украинскими паспортами якобы «отказано в доступе к базовым услугам, так как они не изменили свое гражданство». Ситуацию с соблюдением гуманитарного права на черноморском полуострове постпред Великобритании в ООН назвала катастрофической.

Дмитрий Полянский, исполняющий обязанности постпреда РФ в ООН, выступал на заседании после коллеги из Британии. Он призвал Пирс не делать международное гуманитарное право инструментом политических манипуляций и отметил, что на территории РФ нет вооруженных конфликтов, а потому разговоры о международном гуманитарном праве применительно к России неуместны.

Отреагировали на заявление Пирс и в самом Крыму. Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк призвал постпреда Британии в ООН сначала посетить полуостров и пообщаться с его жителями, а уже потом делать заявления на международных площадках.

«Я бы посоветовал ей приехать в Крым и пообщаться с крымчанами самой. Как она может что-то утверждать, если ни она, ни другие официальные представители Великобритании не были у нас? Пусть приезжает! А придумывать страшилки и пугать весь мир Россией — странно, некрасиво и непорядочно для настоящего политика», — сказал Алексей Черняк в комментарии Федеральному агентству новостей.

Крымский парламентарий напомнил, что после воссоединения полуострова с РФ его жители получали российское гражданство в добровольном порядке.

«Кто захотел, тот поменял паспорт. Никто ни к чему не принуждал. Но за последние пару лет я лично не встречал крымчан с украинскими паспортами, — сказал Черняк. — Сейчас ко мне, как к депутату, все чаще обращаются граждане Украины с вопросом, как переехать в Крым и стать гражданами Российской Федерации. То есть украинцы, проживающие на Украине, просят меня оказать содействие в ускоренном получении российского гражданства».

Депутат Госсовета Крыма, возглавляющий комитет по санаторно-курортному комплексу и туризму, также подчеркнул, что врачи, полиция, МЧС и другие бюджетные структуры полуострова никому не отказывают в своих услугах.