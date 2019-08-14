Антироссийские СМИ оппозиции испугались открытого диалога с ФАН

Редакции «МБХ медиа» и «Фонтанка.ру» увидели угрозу для своей русофобской пропаганды в новом проекте ФАН и заблокировали наши аккаунты в своих группах в соцсетях. Писатель Николай Стариков заявил, что это стандартная практика оппозиции, боящейся любых альтернативных точек зрения на важнейшие события.

«Динозавры» русофобии

В 1942 году правительство США объявило о запуске радиостанции «Голос Америки», которая должна была вещать на территорию оккупированных стран Европы в противовес немецкой «геббельсовской» пропаганды. Но после окончания Второй мировой войны «Голос Америки» сам стал оружием пропагандистов Вашингтона, нацеленным на уничтожение СССР.

Что интересно, информация, распространяемая через радиостанцию американской «правды», была столь абсурдной, что ее трансляцию запретили на территории США, чтобы не вызывать диссонанс в головах американских граждан. Вслед за «Голосом Америки» начали свою работу другие похожие пропагандистские ресурсы Штатов, самое известное из которых — «Радио Свобода».

С распадом СССР работа западных пропагандистов только усилилась. Теперь они могли работать не только извне, но и изнутри — под видом российских СМИ открывались издания, работавшие за счет западных грантов.

Свобода слова важна России

Несмотря на явно антироссийскую повестку, правительство России, придерживаясь принципов демократии и свободы слова, снисходительно относится к работе подобных ресурсов, если только они прямо не нарушают установленных законом норм. Редакция Федерального агентства новостей разделяет принципы свободы слова и информации, но в то же время считает важным предоставлять всем гражданам пророссийский взгляд на самые важные события в России и мире.

Для достижения этой цели ФАН оставляет ссылки на свои статьи на антироссийских ресурсах, предоставляя читателям возможность ознакомиться и с патриотическим взглядом на те или иные новости. При этом редакция нашего агентства приветствует аналогичное распространение альтернативных точек зрения и на своих ресурсах.

Но, как показала практика, прозападные пропагандистские СМИ оказались не готовы к открытому диалогу. Вместо того, чтобы свободно обсуждать важнейшие события и искать точки соприкосновения между Западом и Россией, администрации проамериканских ресурсов предпочли трусливо блокировать аккаунты ФАН на своих страницах в соцсетях. Подобное поведение идет вразрез с принципами свободы слова и информации и наглядно доказывает, что единственная задача подобных СМИ — деструктивная антироссийская пропаганда.

Трусливое молчание Запада

Одними из первых свою лицемерную позицию проявили ресурсы «МБХ медиа», принадлежащие беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Первые попытки начать с ними конструктивный диалог журналисты ФАН предприняли еще в мае, но оппоненты предпочли просто отмалчиваться. Недавно, 7 августа, администраторы публичной группы «МГХ» в соцсети «ВКонтакте» неожиданно решили ответить.

Они, ссылаясь на внутренние правила группы, пригрозили блокировкой аккаунта ФАН. Наши журналисты повторно ознакомились с правилами ресурса и с удивлением обнаружили, что 6 августа правила группы «МБХ медиа» были отредактированы таким образом, чтобы оправдать жалобы на ФАН в адрес администрации «ВКонтакте».

Еще более трусливо повела себя редакция «Фонтанки.ру». Они заблокировали аккаунт ФАН вообще без каких-либо предупреждений. Первые наши попытки наладить диалог с «Фонтанкой» и ее читателями были предприняты 10 августа, а спустя два дня последовала подлая молчаливая блокировка.

Двойные стандарты оппозиции

Редакция ФАН обратилась к известному публицисту и политологу Николаю Старикову с просьбой дать оценку сложившейся ситуации и объяснить боязнь оппозиционных СМИ идти на контакт с патриотическими ресурсами.

«Не вижу в этом ничего удивительного, — отметил Стариков в комментарии корреспонденту ФАН. — Два недавних разрешенных митинга так называемой «оппозиции» (в Петербурге) показали, что эти люди категорически боятся иной точки зрения и другого мнения. Мы с коллегами из движения «Патриоты великого Отечества» приходили на эти мероприятия, нам обещали дать слово, слова нам не дали, более того, применили физическую силу, чтобы не дать нам высказать свое мнение».

По словам Старикова, большинство организаторов так называемых «протестов» в Москве и других городах — это люди, так или иначе связанные с Ходорковским.

«Если мы посмотрим на состав участников всех этих митингов, мы увидим, что почти половина выступавших на них ораторов либо являются сотрудниками Ходорковского, либо членами его организации, приближенными к ней с той или иной стороны. Поэтому, если на митингах представители Ходорковского не дают слово людям, представляющим другую точку зрения, то и в Интернете они придерживаются точно такой же позиции — боятся дискуссии, боятся открытого столкновения мнений, боятся альтернативной точки зрения», — говорит писатель.

Такую же позицию занимает и издание «Фонтанка», считает Стариков.

«Что касается ресурса «Фонтанка.ру», могу сказать только, что публикации этого издания обо мне всегда были тенденциозные. Они всегда старались сказать что-то негативное и молчали, когда можно было сказать что-то позитивное. Поэтому и в этом случае я не удивлен: «Фонтанка», увы и ах, является точно таким же либеральным ресурсом, как «Эхо Москвы», как ресурсы Ходорковского, и поэтому придерживается той же нетерпимой позиции в отношении другой точки зрения», — резюмировал Николай Стариков.

Из слов Старикова следует, что оппозиционные ресурсы Ходорковского просто не ставят перед собой задачи объективно освещать новостную повестку. Их главная цель – публиковать исключительно антироссийские и антипатриотические материалы, несущие деструктивный посыл. Зачастую их материалы просто абсурдны и могут быть легко опровергнуты. Редакция ФАН уверена, что именно по этой причине наши оппоненты всеми силами избегают открытого диалога – они прекрасно понимают, что на их стороне нет весомых фактов и аргументов, а есть лишь ничем не подкреплённое «авторское мнение».

Как видно, методы проамериканской пропаганды ничуть не изменились с 40-х годов прошлого века. Тогда Вашингтон запрещал вещание «правдивого» антисоветского «Голоса Америки», опасаясь реакции собственных граждан на откровенную ложь, а сегодня Штаты запрещают своим антироссийским ресурсам влияния контактировать с патриотически настроенными гражданами России.