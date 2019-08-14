Украинский журналист Кирилл Сазонов был удивлен хорошим отношением граждан Грузии к россиянам. Размышлениями на эту тему представитель украинских СМИ поделился со своими читателями в Facebook, рассказав о недавней поездке в Батуми. Сазонов не мог не затронуть тему отношения местного населения Грузии к гражданам России.

«Отношение к русским лояльное. Я не могу понять — почему?! Как мне заявил таксист: «Зря Михаил Саакашвили начал войну», — написал журналист из Украины, описывая свои впечатления от общения с местным населением.

«Восьмого числа, в годовщину начала войны, русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет. Как? Честно, для меня это необъяснимый феномен», — подчеркнул Сазонов.

Этот необъяснимый феномен существует только у «глупых людей, вот как этот журналист из Украины», считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Большая часть населения Грузии относится к гражданам России с уважением, с почтением, так как это связано с многовековой историей. Самое последнее — это Великая Отечественная война, когда грузины, русские и украинцы вместе громили фашистов. Даже семейные узы переплетены у русских с грузинами. Много семей есть, когда жена у русского грузинка и наоборот. Грузины имеют бизнес в России и работают там. Русские тоже работают и имеют бизнес в Грузии. А самое главное — нас всех объединяет вера. Вот в этом положительный корень, который нужно всем народам использовать для того, чтобы между славянами был мир, и мы в трудную минуту могли объединиться», — заявил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Если говорить о войне в августе 2008 года, то простой житель Грузии понимает, кто эту войну развязал, подчеркивает эксперт. Журавко напоминает о репрессиях Саакашвилли, который начал войну и разъединил народы.

«Это та же идентичная ситуация, которая произошла на Украине, когда украинец украинца бьет. Но тем не менее в Грузии и на Украине существует меньшая часть дураков. В этих странах власти им впихивали вранье. На самом деле наши народы поссорили американские и европейские грантоеды. Они же сейчас работают и в России. Вот этого надо бояться. А нам, народам, нужно объединяться. А таких дураков, как этот украинский журналист, необходимо изолировать от общества. Вот именно эти негодяи и разрушают наши дружеские и многовековые человеческие отношения», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, что тогдашние власти Грузии в ночь на 8 августа 2008 года обстреляли из «Градов» Южную Осетию, а грузинские войска вторглись в республику и разрушили часть Цхинвала.

Российская Федерация взяла под защиту жителей республики, многие из которых приняли гражданство РФ. Россия в течение пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона, а позднее признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Добавим, что с 8 июля 2019 года, после очередной антироссийской истерии со стороны оппозиции в Тбилиси, Россия прекратила с Грузией авиасообщение. В течение месяца поток российских туристов в страну уменьшился более чем на две трети.