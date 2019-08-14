В Сети обсуждают косвенное доказательство беременности Собчак

Москва, 14 августа. Бывшая ведущая скандального шоу «Дом-2» Ксения Собчак в отпуске публикует видеоролики, которые явно намекают на ее интересное положение. Журналистка и ее новый возлюбленный Константин Богомолов отдыхают в Италии.

Судя по ярким и красочным снимкам в Instagram светской львицы, пара отлично проводит время. Поклонники Собчак на новом видео заметили косвенное доказательство того, что она беременна. Фолловеры обратили внимание на округлившийся живот журналистки.

Многие участники дискуссии уверены, что Ксения беременна, в связи с чем желают ей здоровья и всего самого наилучшего.

«Ксюша, вы случайно не в положении?» — не успокаиваются комментаторы.

Роман Собчак и режиссера Богомолова вся страна обсуждает в течение нескольких месяцев. На днях в прессе появились сообщения о том, что в сентябре они собираются скрепить свои отношения браком.

Таролог Марианна Абравитова спрогнозировала, что роман Собчак и Богомолова будет ярким, но непродолжительным. По ее словам, любовные отношения будут неординарными. Помимо этого, тандем не сможет держать в секрете бурлящие между ними страсти, поэтому их роман будет оставаться достоянием общественности, обратила внимание таролог. По ее мнению, долго такой эмоциональный накал Собчак и Богомолов не вынесут, поэтому расстанутся.