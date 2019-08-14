Правительство Украины отказалось увольнять Кличко с поста мэра Киева

Киев, 14 августа. Правительство Украины отказалось увольнять Виталия Кличко с поста мэра Киева. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом Правительства рассматриваться оно не будет», — написал Рябчук.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планирует выставить свою кандидатуру на выборах мэра Киева, которые намечены на 2020 год. По его словам, жители столицы Украины не поймут, если он поступит иначе.

Бывшего боксера Клично неоднократно критиковали за неэффективное управление, а в июле текущего года между ним и главой администрации президента Украина Андреем Богданом произошел конфликт. По мнению Богдана, Кличко не управляет столицей, над ним стоит определенный круг лиц, который и определяет политику администрации Киева.

Позже появилась информация, что глава офиса украинского президента направил письмо главе кабинета министров Александру Саенко с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Кличко прокомментировал конфликтую ситуацию, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский хочет поставить на должность главы КГГА «своего человека». Он отметил, что разделение полномочий мэра города и главы КГГА ликвидирует местное самоуправление в столице. Также Кличко сравнил Зеленского с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и заявил, что нынешний глава страны ведет себя «точно так же».

Напомним, 22 июля стало известно, что президентская партия «Слуга народа» предложила законопроект, согласно которому должно быть инициировано разделение должностей мэра Киева и председателя КГГА.