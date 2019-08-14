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КамАЗ прокомментировал идею о запрете эксплуатации старых авто

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КамАЗ прокомментировал идею о запрете эксплуатации старых авто

Москва, 14 августа. Российский производитель грузовиков КамАЗ поддержал предложение запретить эксплуатацию старых автомобилей. Об этом сообщил журналистам в среду представитель ПАО «КамАЗ» Олег Афанасьев.

«Мы поддерживаем меры, направленные на обновления парка грузовиков», — заявил он.

Афанасьев объяснил, что это поспособствует улучшению экологической ситуации в мегаполисах и повышению безопасности на дорогах. По его словам, на сегодняшний день свыше 50% парка грузовиков старше 10 лет, передает РИА Новости.

Ранее газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на письмо в различные министерства и ведомства заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной сообщила, что комитет выступил с инициативой запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Такие предложения направлены в Минтранс и Минпромторг.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в России хотят ввести налог на использование «углеводородного топлива на автомобильном транспорте» — газа и бензина.

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Источник: РИА Новости
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