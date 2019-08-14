Сквозь войну и фейки «Белых касок»: репортеры ФАН вернулись в сирийскую Думу

Дамаск, 14 августа. Расположенный всего в 20 километрах от Дамаска город Дума резко контрастирует со столицей Сирии. Здесь почти не осталось уцелевших зданий. По расчищенным от завалов улочкам передвигаются местные жители, рядом с тоннелями. Их вырыли террористы, чтобы быстро и скрытно передвигаться под городом и за его пределы. Глубоко под землей находились штаб-квартиры, тренировочные залы, комнаты отдыха, оружейные и тайные ходы для нападения на сирийскую армию.

В 2011 году Дума оказалась во власти террористов. Окончательно освободить город удалось в прошлом году, когда боевикам открыли гуманитарный коридор. Этому предшествовала операция «Дамасская сталь», ставшая жестким ответом убийцам на их нападения. В кровопролитных боях в Восточной Гуте мятежники долго пытались удержать контроль над стратегически важным местом, устраивая жестокие казни. Не пренебрегали они и грязными методами, действуя сообща с неправительственной организацией «Белые каски». Они снимали для них ролики об атаках сирийских сил, которые якобы уничтожали мирных жителей.

«Я лично не был в центре, но судя по слухам и рассказам некоторых членов «Белых касок», были инструкции и поручения собрать людей вокруг центра, который в дальнейшем будет атакован. Конечно люди не знали о том, что будет нападение. Об этом знали только лидеры и командиры», — рассказал нам один из местных жителей.

Один из таких роликов снимался в здании, в котором раньше находились магазинчики, спортивный клуб, парикмахерская и многое другое. Во время войны дружественная террористам организация оборудовала подвал под госпиталь, где снимала свои постановочные видео. На этой съемочной площадке они сняли фальшивую химическую атаку, от которой якобы погибло около 90 человек и пострадало больше 500. Ложь удалось быстро разоблачить, несмотря на обширную поддержку западных СМИ. Корреспонденты Федерального агентства новостей посетили место провокации «Белых касок» в Думе спустя год после освобождения города.

Сейчас проживающие в Думе сирийцы постепенно налаживают свой быт. С улиц убраны завалы, разрушенные здания ремонтируется, появляются совсем новые постройки. Когда-то бежавшие отсюда люди снова возвращаются обратно.

Как говорят сирийцы, рождение ребенка происходит за 9 месяцев, а чтобы построить город и вернуть в него жизнь – на это нужны многие годы. Сейчас большинство местных жителей не остаются в стороне и своими руками помогают заново вернуть Думе прежний облик.