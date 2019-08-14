Депутат Госдумы отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда

Москва, 14 августа. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отправит певице и телеведущей Ольге Бузовой книги о блокаде Ленинграда и запись седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Депутат, комментируя выходку теледивы, подчеркнул, что шутить на тему блокады непозволительно, и выразил надежду, что звезда шоу «Дом-2» поймет свою ошибку.

Ранее Ольга Бузова в своем аккаунте в Instagram опубликовала видеозапись, которая вызвала негативную реакцию россиян. В видеоролике телеведущая сидит за столом в золотом купальнике и вылизывает тарелку после еды. Комментируя свое поведение, Бузова заявляет, что «дома можно», и называет себя блокадницей. В комментариях пользователи Сети упрекнули теледиву в неуважении к истории и людям, которые пережили блокаду Ленинграда.

Депутат Дмитрий Свищев подчеркнул, что шутить на тему блокады непозволительно. Он добавил, что не хочет принижать «какие-либо достоинства» Бузовой, и отметил, что в опубликованном ролике она выглядит нелепо и глупо.

«Очевидно, от нехватки знаний у нее вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка», — сказал Свищев в комментарии РИА Новости.

Он напомнил, что за жизнью певицы изо дня в день следят миллионы людей, в том числе — подростки, которым она «должна хороший пример показывать». Свищев рассказал, что отправит Бузовой несколько книг о блокаде Ленинграда Лидии Гинзбург, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, Леонида Пантелеева и Дмитрия Лихачева, а также запись Симфонии №7 Шостаковича.

«Пусть они у нее будут. Надеюсь, что прочитает, послушает. Посмотрит фильм «Блокада» 1970-х годов. И поймет свою ошибку», — резюмировал депутат.

Напомним, мать Ольги Бузовой Ирина прокомментировала нашумевшую видеозапись. Она вступилась за дочь, отметив, что опубликованные кадры — очередная шутка. Мать звезды подчеркнула, что Бузова не хотела никого обидеть и рассказала, что бабушка Ольги — блокадница.