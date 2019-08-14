«Росконтроль» назвал самый безопасный куриный шашлык

Москва, 14 августа. Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» назвали лучший куриный шашлык.

В рамках исследования специалисты изучили семь образцов следующих брендов: Selgros, «Мираторг», «Петелинка», «Д», «Карусель», «Троекурово» и «О'Кей». Анализ был проведен по более чем 60 параметрам, в том числе соответствие заявленной маркировке, массовые доли составных частей, наличие сальмонеллы, листерии, антибиотиков и консервантов.

Отмечается, что шашлык был куплен в обычных магазинах, а не отбирался со складов. Эксперты обнаружили в образцах под марками Selgros, «Д» и «Карусель» листерии. Это грамположительные палочковидные бактерии, возбудители заболеваний животных и человека. А в шашлыке «Д» эксперты выявили сальмонелл.

Также во всех образцах, кроме «Петелинки» и «Мираторга», специалисты зафиксировали повышенный уровень обсемененности мезофильной микрофлорой, а это может привести к проблемам с желудком.

В шашлыке марки «Петелинка» было 97% мяса и 3% маринада, в образце «Д» — 70% мяса и 30% маринада. шашлык марок «О'Кей» и Selgros имели несвойственный качественному продукту запах и странный вкус.

Исследование показало, что самыми безопасными являются образцы под брендами «Мираторг» и «Петелинка». Остальная продукция помещена в черный список «Росконтроля».

Ранее специалисты Роскачества дали рекомендации, как не ошибиться в магазине с выбором шашлыка. Специалисты подчеркнули, что покупатель должен обратить внимание на производителя, срок хранения продукта, а также состав маринада. Кроме того, важно при приобретении готового мяса отдавать предпочтение известным производителям. Кроме того, в Роскачестве отметили, что лучше выбирать шашлык, который упакован на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате.