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Бомба взорвалась в Китае, есть жертвы

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Бомба взорвалась в Китае, есть жертвы

Пекин, 14 августа. Четыре жителя китайской провинции Шэньси погибли в результате взрыва, который произошел во время нелегального изготовления кустарного взрывного устройства. Об этом сообщил информационный портал Sina.

Согласно информации ресурса, взрыв прогремел 13 августа в уезде Суйдэ. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и представители властей.

В настоящее время устанавливаются детали инцидента и предназначение производимой взрывчатки.

Напомним, 10 августа сильный взрыв прогремел у здания полицейского участка в районе Норребро в Копенгагене.

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