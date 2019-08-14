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Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием образования региона

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Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием образования региона

Москва, 14 августа. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием образования региона. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что регион славится своей историей, старинными и самобытными городами, а также уникальными памятниками зодчества, которые являются национальным и мировым достоянием. Глава государства подчеркнул важность того, что жители Владимирской области хранят культурное и духовное наследие и стремятся достойно решать стоящие перед регионом задачи. Он отметил, что прежде всего речь идет о создании высокотехнологичных производств в области, поддержке предпринимательства, реализации востребованных инфраструктурных и социальных проектов, а также повышении качества жизни жителей региона.

«Убежден, что инициатива, энергия, искренняя любовь к родному краю будут помогать вам добиваться поставленных целей», — говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее в Херсонесе прошла встреча президента РФ с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя. Встреча состоялась во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.

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Источник: Сайт Кремля
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