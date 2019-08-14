Сирия новости 14 августа 16.30: САА вышла на окраину Хан-Шейхуна, боевикам угрожает окружение в районе Аль-Латамины

Сирия, 14 августа. Правительственные силы затягивают «мешок» вокруг Аль-Латамины, ИГИЛ1 совершило теракт в Хасаке, названо число террористов, уничтоженных в Идлибе и Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): уничтожила около 60 террористов в Латакии и Идлибе, ведет бои на окраине города Хан-Шейхун.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подорвало заминированный мотоцикл в Хасаке, взяло на себя ответственность за убийство курдского бойца в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявили об «успешной контратаке» к западу от Хан-Шейхуна, готовятся к спешной эвакуации из «латаминского котла».

Курды: арестовали пожилого человека в Хасаке.

Провинция Латакия

Аналитические источники в Twitter (@EsiscTeam) сообщают, что в ходе боев между САА и «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинциях Латакия и Идлиб было уничтожено порядка 60 террористов. Напомним, в течение минувших нескольких дней правительственным силам удалось продвинуться на фронтах в Большом Идлибе. САА и ВКС РФ в Латакии продолжают атаковать укрепленные позиции боевиков в Кабане, появились первые признаки изменения в ситуации на этом участке фронта.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за гибель члена «Рабочей партии Курдистана» в районе Хашам в Дейр эз-Зоре, сообщает аналитический источник в Twitter (@EsiscTeam). Напомним, ушедшие в подполье после разгрома ИГИЛ боевики начиная с февраля непрерывно тревожат нападениями курдские группировки на востоке Сирии, ответные меры — рейды и контртеррористические операции, — проводимые под контролем коалиции США, не дали значимых результатов.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами из группировок, подконтрольных «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1»). После ряда успехов бойцы САА вышли непосредственно к городу Хан-Шейхун и готовятся замкнуть «котел» вокруг Аль-Латамины — главного оплота террористов на юге Идлиба.

В настоящее время о ситуации у Хан-Шейхуна поступают противоречивые сведения. Так, некоторые источники (@SyriawatanNews) заявили о том, что спецподразделения САА «Силы Тигра» взяли под контроль фабрику соли и блокпост «Ас-Салам», расположенный на въезде в Хан-Шейхун с западной стороны. Другие источники в Twitter (@Step_Agency) незамедлительно заявили, что боевикам «Тахрир аш-Шам» «удалось отбить блокпост «Ас-Салам». Однако по версии целого ряда источников, боевики заранее заявили, что «Ас-Салам» взят САА, чтобы появился повод «выбить» оттуда правительственные силы. Предположительно на данный момент КПП «Ас-Салам» остается в руках боевиков, правительственные силы не успели его атаковать.

На фоне битвы к западу от города, жители Хан-Шейхуна начали спешную эвакуацию, сообщает источник в Twitter (@dev_discourse) — вероятнее всего, они полагают, что боевики будут атаковать стратегически важный город до последнего, и боятся попасть под обстрел обеих сторон в ходе предстоящих боестолкновений. В настоящее время самолеты ВКС РФ прокладывают армии Сирии путь для дальнейшего наступления, нанося удары по скоплениям боевиков в районе Хан-Шейхуна, Маарет-Хурмы, Кафр-Саджна, Кансафры и Маарат-Матер, сообщает официальный источник в Twitter (@SyriawatanNews).

Провинция Хама

Источники на севере провинции Хама сообщают, что боевики «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок в городах Мурек, Аль-Латамина и Кафр-Зита спешно готовятся бежать на север из «латаминского котла», «горло» которого стремительно стягивается. Как отмечает источник в Twitter (@Ibra_Joudeh), боевики и опасающиеся оказаться в эпицентре ожесточенных боев мирные жители готовятся к эвакуации.

Между тем на севере Хамы и юге Идлиба продолжаются ожесточенные боестолкновения. Источник в Twitter (@NDT0020) сообщает, что террористам «Тахрир аш-Шам» удалось подбить еще один танк САА в районе Телль-Сукайка в Хаме.

Провинция Хасака

Члены «спящей ячейки» группировки «Исламское государство» осуществили теракт с использованием заминированного мотоцикла на блокпосту сил коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в провинции Хасака. Как сообщает источник в Twitter (@FoxJapen), в результате нападения был убит один курдский боец, а еще двое получили ранения.

Между тем «Сирийская сеть по правам человека» (SN4HR) сообщает, что в воскресенье боевики SDF арестовали в деревне Аль-Тувайна и увезли в неизвестном направлении пожилого мужчину по имени Оуда аль-Хаммад.

Провинция Эс-Сувейда

На юге Сирии сохраняется сложная ситуация с общественной безопасностью, спонсируемые из-за рубежа вооруженные группы совершают убийства и нападают на бывших членов «умеренной оппозиции», пошедших на примирение с Дамаском. Несколько членов группировки «Кувват Шейх аль-Карама» получили ранения в результате нападения неизвестных боевиков на территории провинции Эс-Сувейда. Как сообщает Suwaida24, нападение произошло минувшей ночью в районе населенного пункта Хабран ас-Сахва на юге провинции. Ответным огнем члены «Кувват Шейх аль-Карама» рассеяли нападавших. На месте нападения были обнаружены мобильный телефон и гранатомет, принадлежавшие напавшим из засады членам незаконных вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.