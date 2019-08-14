Сирия новости 14 августа 12.30: САА громит боевиков в Идлибе, боевики «Ан-Нусры»* обстреляли «Хмеймим»

Сирия, 14 августа. Правительственные силы развивают наступление в Идлибе, боевики «Ан-Нусры»* используют детей-солдат в Хаме, группировка ССА напала на ополчение в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжали успешное наступление на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковали правительственное ополчение на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбили танк и бронемашину САА в Идлибе.

Провинция Латакия

Боевики террористических группировок, действующих в идлибской зоне деэскалации, вновь обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия, сообщает источник в Twitter (@leithfadel). Сообщается также (@baladinetwork) об ответных ударах ВКС РФ по позициям боевиков в районе города Кабана.

Провинция Алеппо

Боевики из террористической группировки САА «Фиркат аль-Хамза» атаковали проправительственное ополчение на севере Алеппо, сообщает источник в Twitter (@XXVII27_). В ходе боев в районе Аль-Баба, на направлениях Ас-Суккария и Аль-Фарфара, применялось среднее и тяжелое вооружение.

Провинция Дейр-эз-Зор

16-летний подросток по имени Саддам Халаф аль-Хамид аль-Наджрас был застрелен неизвестными боевиками в городе Дарнадж на востоке Дейр-эз-Зора, сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24).

Между тем другой местный источник (@EuphratesPost) сообщает о бедственном положении жителей города Абу-Хашаб, который находится под контролем коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Многие жители города вынуждены жить в палатках и страдают без помощи международных организаций и правительства в Дамаске.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия в течение минувшей ночи добилась значительных успехов в ходе наступления в Идлибе. В настоящее время, как сообщают военные источники в Twitter (@Bosni94), передний край наступления находится всего в 4 км к западу от города Хан-Шейхун, который остается под контролем боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиции террористических группировок, которую контролируют боевики запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1»). С западной стороны САА от Хан-Шейхуна отделяет порядка 10 километров. Правительственные силы обстреливают линии обороны боевиков у Хан-Шейхуна из «Градов» по указаниям российских разведывательных беспилотников.

При поддержке ВКС РФ правительственные силы за ночь смогли освободить такие населенные пункты, как Кафр-Айн, Телль-Яас, Умм-Зейтуна и Хирбет Муршид, сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency). Наступательные операции САА постоянно встречали ожесточенное сопротивление боевиков. Как сообщает тот же источник, уже утром союзникам «Тахрир аш-Шам» удалось уничтожить танк Т-72 правительственных сил в районе освобожденного вчера населенного пункта Сукейк и бронетранспортер САА, в котором находились солдаты, в районе Кафр-Айна. Тем не менее, как сообщает военный источник в Twitter (@Bosni94), в настоящее время большая часть оборонявшихся боевиков отошла из этого района Идлиба севернее, к городу Джиср аш-Шугур. Источник отмечает, что большая часть принимавших участие в обороне боевиков были иностранцами.

Между тем операция САА и союзных сил в Идлибе продолжается. Как сообщает источник в Идлибе (@mohmad_rasheed), минувшей ночью ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в районе населенных пунктов Хасс, Бускала и Кафр-Рума. Кроме того, Step Agency сообщает об ударах российской авиации по позициям террористов в районе Аль-Латамины — главного оплота террористов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Провинция Хама

В социальных сетях распространяется видео, которое доказывает использование террористами, связанными с «Джебхат ан-Нусрой», детей-солдат в боях против правительственной армии в Хаме и Идлибе. На видеозаписи, которую распространил блогер в Twitter (@maytham956), террорист в маске снимает видео с ребенком в боевом снаряжении и с оружием, на груди у которого закреплен флаг радикальных джихадистов.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская армия оставила один из блокпостов в провинции Эс-Сувейда, сообщает местное новостное издание Suwayda24. 15-я дивизия САА в течение трех дней вывела из КПП в районе Тайбе всех солдат и транспортные средства. Как сообщают источники, техника и солдаты были выведены в расположенный неподалеку город Канават. Отмечается, что КПП был создан в феврале для борьбы с действиями антиправительственных элементов и бандформирований в регионе, и вывод сил САА может быть связан с улучшением обстановки в районе дороги Муфта — Тайбе.

1 Организация запрещена на территории РФ.