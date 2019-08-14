Автоэксперт объяснил, почему в России не запретят старые автомобили

Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил запретить транспортные средства, достигшие предельного срока эксплуатации. Соответствующие рекомендации получили Минтранс и Минпромторг. Однако автоэксперт Игорь Моржаретто уверен, что старые машины в России не запретят.

В рекомендациях, которые получили Минтранс и Минпромторг от зампреда думского комитета по промышленности Альфии Когогиной, предлагается проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». Предложение сделано по итогам круглого стола по экологическим проблемам автотранспорта, прошедшего в нижней палате российского парламента в конце июня, пишет «Коммерсантъ». Правда, что подразумевается под «предельным сроком эксплуатации», не уточняется.

Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей партнер аналитического агентства «Автостат», автообозреватель радиостанции «Вести FM» Игорь Моржаретто, если инициатива депутатов получит ход, в стране случится социальный взрыв.

«Безусловно, предложение запретить старые автомобили продиктовано заботой о нашей экологии, потому что слишком много таких машин колесит по российским дорогам. Это еще и забота о нашей безопасности, поскольку в случае аварии водители и пассажиры старого автомобиля, скорее всего, не выживут. Но, с другой стороны, надо понимать, какое количество старых машин в России. И это не потому, что россияне ценят ретроавтомобили, а потому, что у них попросту нет материальной возможности приобрести новую машину», — пояснил автоэксперт.

Моржаретто напомнил, что средний возраст автомобилей в России — 12,5 лет и в последние годы он только увеличивается.

«Поэтому обсуждаемое предложение я считаю необдуманным. К тому же непонятно, что такое «предельный срок эксплуатации». Я много лет занимаюсь автомобильной тематикой и такого термина не знаю», — сказал автоэксперт.

По его словам, за рубежом пытаются «мягко выдавливать старые автомобили с рынка и из парка».

«Делается это путем введения льгот для владельцев старых автомобилей при покупке нового транспортного средства, путем льготного автокредитования. В России, кстати, была государственная программа утилизации, при которой человек, сдавая старый автомобиль, получал серьезную скидку на покупку нового. К сожалению, эта программа ушла, что очень зря. И иных программ, которые бы мягко подтолкнули человека на покупку нового автомобиля, нет. А просто так запретить старые машины — очень опасно с социальной точки зрения, это чревато социальным взрывом», — заметил Игорь Моржаретто.

В связи с этим автоэксперт сделал вывод, что запрет все-таки не введут. По крайней мере, до тех пор, пока не придумают, как стимулировать россиян на приобретение новых автомобилей.