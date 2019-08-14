Теплоход с 50 пассажирами чуть не разбился о скалы в Барнауле

Барнаул, 14 августа. На реке Обь экипаж теплохода спас пассажирское судно, которое мчалось на скалы. Об этом в среду сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении Следственного комитета на транспорте.

По данным ведомства, инцидент произошел под Барнаулом. Теплоход с 50 пассажирами на борту в какой-то момент потерял управление, однако экипаж другого судна помог спастись от крушения.

Отмечается, что происшествие случилось на прошлой неделе на участке реки, где глубина достигает 17 метров. На борту поврежденного теплохода, сообщает «ФедералПресс», находились в том числе дети и пенсионеры.

Предотвратил крушение экипаж «Москвы-207», который помог теплоходу пройти под мостом, пишет «Царьград».

После сообщений о происшествии сотрудники Западно-Сибирского СУ инициировали проверку.