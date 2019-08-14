Экс-депутат Рады рассказал, почему бизнесмен из США стал заложником ситуации на Украине

Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который занимался разоблачением коррупционных схем экс-президента Украины Петра Порошенко, прилетел в страну.

Ранее Кислину был запрещен въезд на территорию Украины из-за того, что он обнародовал коррупционную схему, связанную с закупкой угля, которую, по его словам, в 2016 году лично разработал и внедрил бывший глава Украины.

В своем видеообращении, размещенном на YouTube 23 марта, Кислин сказал, что необходимо изменить схему поставок угля на Украину, при которой цена этого вида топлива не была бы выше $50 за тонну. Он также отметил, что Порошенко и его банда зарабатывали по $100 с каждой тонны и вывели в офшоры около $8 млрд.

«Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем этой банды. Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств, американской финансовой помощи и кредитов. Я был свидетелем, давал показания по этому делу и знаю, что это серьезные обвинения. Очень скоро народ Украины скажет свое слово. Место Порошенко — в тюрьме», — подчеркнул Кислин.

Бизнесмен стал заложником этой ситуации, так как он инвестировал достаточно серьезные финансовые ресурсы под гарантии сохранения правового поля вокруг своего бизнеса, считает экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. В дальнейшем он столкнулся с серьезными проблемами, отмечает эксперт.

«К его возвращению я отношусь позитивно. Многие, кого выдавил Порошенко из страны с целью завладеть их активами, будут возвращаться. А по мере того, как они будут возвращаться, будут нарастать проблемы у самого Порошенко. Ему всего этого никто не простит. Не у одного десятка бизнесменов Порошенко отжал бизнес. Он считал, что только у него должны быть деньги. Сегодня ведутся 14 уголовных дел, но я думаю, что это не предел, их будет гораздо больше. Тот факт, что Порошенко — это олицетворение коррупции, у украинцев сомнений не вызывает», — заявил Килинкаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Скорее всего, бизнесмен прибыл на Украину с целью подачи исков, касающихся деятельности своей компании, считает бывший депутат.

«В дальнейшем будут суды, которые подтвердят факт того, что какое-либо действие Порошенко на посту президента являлось коррупционным деянием. Но на самом деле пострадавших бизнесменов очень много. К примеру, при президентстве Виктора Януковича таких прецедентов, когда государство забирает бизнес, практически не было. А при Порошенко их очень много. Период правления Порошенко несравним с аналогичным периодом Януковича. Порошенко тупо забирал у людей бизнес», — сообщил собеседник ФАН.

Сэм Кислин является американским миллиардером. Ранее он проработал на посту заместителя мэра Нью-Йорка, а сейчас является заместителем личного адвоката американского президента Дональда Трампа — Рудольфа Джулиани.

Ранее стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко и ряд других высокопоставленных лиц из его окружения фигурируют в 11 уголовных делах. Согласно источникам из СМИ, Порошенко обвиняют в госизмене, коррупции, легализации преступных доходов от продажи завода «Кузня на Рыбальском», незаконном приобретении телеканала «Прямой», узурпации судебной власти и злоупотреблении властью. Во вторник украинский суд разрешил допросить Порошенко в ГБР с применением детектора лжи.