Каракас. 14 августа. Национальная ассамблея Венесуэлы назначила Карлоса Хорда новым главой Citgo — американской «дочки» государственной нефтяной компании PDVSA. Об этом говорится на сайте законодательного органа страны.

В Венесуэле назначили главу американской «дочки» PDVSA. Решение было принято профильным комитетом и утверждено руководством парламента. Новый глава компании должен «обеспечить охрану и защиту ее активов, поставить ее на службу Венесуэле». Кроме того, ему предстоит провести аудит деятельности компании за последние 20 лет.

На сайте ведомства также говорится, что Карлос Хорда по образованию инженер-химик, имеет 48-летний опыт работы в отрасли. В 1999–2000 годах он был вице-президентом PDVSA, а с 2000 по 2003 годы курировал управляющий совет Citgo. В 2003 году Хорда покинул администрацию и далее трудился в качестве частного консультанта по нефтяному сектору.

Напомним, затяжной кризис в Венесуэле начался после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны в январе 2019 года. Самозванца поддержали США, а также их союзники из числа стран Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств и некоторые страны — участницы ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал эти события попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку легитимного главы Боливарианской Республики выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай и другие страны.

США активно поддерживают смену власти в Венесуэле: в июле 2019 года стало известно, что USAID планирует направить на поддержку оппозиции этой страны 42 миллиона долларов. Кроме того, западная пресса активно поддерживает Хуана Гуайдо, не стесняясь использовать при этом ложную информацию. Среди таких «уток»: вброс о неком «вывозе «золота Мадуро» самолетами российской авиакомпании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», которую якобы направили в Каракас. Позже эти сообщения были опровергнуты как представителями Москвы и Каракаса, так и изданиями, распространившими их.

Также Гуайдо заявил, что власти Венесуэлы собрались распустить парламент.