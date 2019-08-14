РЖД создали департамент квантовых коммуникаций

Москва, 14 августа. «Российские железные дороги» (РЖД) сформировали департамент квантовых коммуникаций, который будет курировать реализацию соглашения холдинга с Кабмином России о развитии высокотехнологичных отраслей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По имеющимся данным, ведомство будет взаимодействовать с научными сотрудниками и технологическими предприятиями. Ключевой задачей станет внедрение квантовых технологий передачи и защиты данных, способствующих повышению эффективности предпринимательских процессов холдинга, передает ТАСС.

Напомним, цель указанного соглашения — сделать Россию «одним из лидеров на глобальных технологических рынках в области квантовых коммуникаций», сообщала пресс-служба РЖД в прошлом месяце.

В настоящее время руководитель департамента не назначен.

В прошлом году руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук сообщил, что российские специалисты приступили к созданию квантового компьютера. Отмечалось, что проект будет реализовываться в течение четырех лет — до 2021 года​​​.