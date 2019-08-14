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Еще 83 школы построят в России до конца 2019 года

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Еще 83 школы построят в России до конца 2019 года

Москва, 14 августа. Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что до конца текущего года на территории России построят еще 83 новые школы.

По ее словам, средние образовательные учреждения будут возводить в рамках национального проекта «Образование». На расширенном совещании по реализации нацпроекта Васильева отметила, что к настоящему моменту по всей стране построили уже 39 новых школ.

«А к концу 2019 году будет построено 83 школы. Это большая цифра, которая не может нас не радовать», — подчеркнула она.

Васильева заметила, что это означает «не просто строительство коробок». По ее словам, здания будут оснащены современным и технологичным оборудованием. Министр просвещения РФ обратила внимание на то, что возведение средних образовательных учреждений — важная, но не самая главная задача нацпроекта. Как подчеркнула Васильева, необходимо сделать так, чтобы каждый россиянин почувствовал изменения в отечественном образовании.

Ранее сообщалось, что российские школы в будущем могут стать многоэтажными, а сами заведения разрешат строить ближе к жилым кварталам, чтобы на дорогу уходило меньше времени. В комментарии ФАН автор проекта, генеральный директор АНО ДО «Инженерный центр Атомик» Евгений Голубенко рассказал, что это поможет увеличить вместимость школ и ликвидировать вторую смену, а также принесет экономию бюджетных средств. 

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