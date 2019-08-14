Суд в США приговорил украинку к 20 годам тюрьмы за детскую порнографию

Вашингтон, 14 августа. Американский суд приговорил гражданку Украины Алену К. к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка, а также создание и продажу детской порнографии.

Согласно данным, опубликованным на сайте министерства юстиции Штатов, 32-летняя женщина была задержана летом 2014 года, когда она прибыла в Америку. В апреле 2016 года украинка признала свою вину по предъявленным судом обвинениям. Уточняется, что после отбывания своего срока за решеткой ее внесут в реестр сексуальных насильников, а затем депортируют на Украину.

Согласно информации суда, в период с апреля по ноябрь 2012 года преступница и второй ответчик по делу Джозеф Валерио сняли более 45 порнографических картин с участием двухлетнего ребенка, позже у Валерио нашли фильмы и с другими детьми. Осенью 2014 года мужчину приговорили к 60 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что известного американского рэпера Ар Келли (R. Kelly) арестовали в Чикаго. Полиция предъявила ему ряд обвинений, в том числе в уклонении от правосудия и детской порнографии.