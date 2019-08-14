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Около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика в лесу под Омском

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Около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика в лесу под Омском

Омск, 14 августа. Около 400 правоохранителей и волонтеров разыскивают трехлетнего мальчика, который пропал в лесу в Большереченском районе Омской области.

Как передает областной главк МВД, в поисках задействованы не только сотрудники правоохранительных органов и волонтеры, но и местные жители, и вертолет Росгвардии. Трехлетний ребенок потерялся в лесу, пока его родители собирали ягоды.

Согласно данным СК РФ, мальчик пропал днем 13 августа. По последним данным, родители оставили его в салоне автомобиля и ушли собирать ягоды. Однако после того, как они вернулись, мальчика уже не было. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.

В сообщении МВД подчеркивается, что поиски ребенка не прекращались и в ночное время суток. Полицейские и волонтеры разбили лесной массив на квадраты и прочесывали их цепочкой.

«Лесной массив был условно разбит на квадраты, которые сотрудники большереченского отдела полиции и отделов полиции соседних районов в темное время суток прочесывали цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории», — подчеркивается в сообщении ведомства.

В общей сложности, в поисках задействованы около 400 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, местные жители, граждане, приехавшие с разных районов области, и волонтеры.

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