Жительница Британии принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость

Москва, 14 августа. Жительница Великобритании в течение десяти лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость.

Как пишет таблоид The Sun, жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшимр, является матерью четырех детей. Она порядка десяти лет страдала головными болями и головокружением ввиду раннего материнства. 32-летняя британка была уверена, что подобное состояние переживают практически все женщины.

Летом 2015 года британку, состояние которой резко ухудшилось, госпитализировали. Врачи незамедлительно провели обследование и установили, что у нее опухоль головного мозга — астроцитома. После чего женщина перенесла две операции на головном мозге.

Ранее сообщалось, что редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку Бо Ракчин из Камбоджи похожей на пожилую женщину. Известно, что она родилась с морщинистой кожей, а в свои десять лет девочка похожа на пожилую женщину. Точно не установлено, от какого именно заболевания страдает ребенок. Однако предположительно, это либо липодистрофия, которая мешает созданию жировой ткани, либо дерматолиз Алибера, уменьшающий эластичность кожи.

А в Индии 12-летний Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот мальчика раздуло до аномальных размеров. Самое интересное, что у подростка каких-либо сопутствующих заболеванию симптомов нет. Он получил направление на эндоскопию в Нью-Дели, однако денег на поездку не хватает.