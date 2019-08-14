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СМИ сообщили, когда начнется ремонт подводного аппарата АС-31

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СМИ сообщили, когда начнется ремонт подводного аппарата АС-31

Москва, 14 августа. Восстановление подводного аппарата АС-31 («Лошарик»), поврежденного из-за пожара в Баренцевом море в начале июля, начнется предстоящей осенью в центре судоремонта «Звездочка». Об этом рассказали журналистам в среду в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ.

По данным ТАСС, на первой фазе восстановительных работ из аппарата откачают воду и определят скрытые дефекты титанового корпуса и внутренних помещений. Затем специалисты составят технический проект на работы по ремонту и восстановлению.

В работах будут задействованы эксперты ЦКБ морской техники «Рубин» и «Севмаша». Согласно предварительной оценке, системам глубоководного устройства нанесен значительный ущерб.

«Серьезно повреждено и подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения», — отметил источник издания.

В настоящее время непонятно, сильно ли пострадал титановый корпус станции.

Отмечается, что ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленными источником данными. 

Как сообщала Deita.ru, согласно официальному сообщению Минобороны РФ, 1 июля на военном научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар, в результате трагедии погибли 14 офицеров-подводников. Руководитель оборонного ведомства страны Сергей Шойгу поручил «в кратчайшие сроки» вернуть глубоководный аппарат в строй. 

Российский лидер Владимир Путин представил к наградам моряков-подводников, погибших при пожаре на станции в Баренцевом море, сообщал «Ридус».

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Источник: ТАСС
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