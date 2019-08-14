Екатеринбург, 14 августа. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к подготовке обеспечения запуска космического корабля «Союз МС-14». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Отмечается, что на борту космического корабля находится робот «Федор». Как уточнили в ведомстве, подготовка идет в Челябинской области, спасатели выполняют прыжки с парашютом с высоты около 1,5 тысячи метров на водную поверхность. Спасатели готовятся к запуску корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту.

Кроме того, они отрабатывают эвакуацию капсулы из воды на сушу при помощи поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица». Вместе с экипажем вертолета Ми-8 будет выполняться эвакуация условного космонавта при помощи грузоподъемного устройства. В подготовке к запуску «Союза МС-14» участвуют около 100 человек военных спасателей и 20 единиц техники.

Ранее робот «Федор», который готовится к полету на Международную космическую станцию, «завел» аккаунт в Twitter.

«Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих — просто Федор», — гласит первое сообщение на странице робота.

Своих фоловеров «Федор» познакомил с системой управления корабля «Союз МС-14», на котором его доставят к МКС. Полет запланирован на 22 августа.

Во втором сообщении роботу пришлось оправдываться за ошибку: номер его серии 850, а не 859. Досадную ошибку «Федор» объяснил тем, что «пока не очень ловко работает на компьютере». Как сообщали СМИ, «Федору» ранее внедрили функцию голосового помощника, так что теперь он сможет общаться с российским экипажем в космосе. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал пост о том, что антропоморфного робота доставили на Байконур. В комментариях один из пользователей спросил, почему же «Федор» стал называться Skybot F-850. Рогозин ответил, что «Федор» сам попросил» его переименовать.

Изначально робота называли «Аватар». После Рогозин переименовал его в «Федора», при этом он не объяснил, с чем был связан выбор именного этого имени. Позднее название написали на латинице и расшифровали как Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований).

Российский робот «Федор» превосходит американские аналоги умением использовать рабочие инструменты и мелкой моторикой рук, заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Дудоров отметил, что «Федор» имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами, в частности перед американской Boston Dynamics.

В основном эти функции связаны с мелкой моторикой и возможностью манипулирования объектами, такими, как ручной инструмент», — сказал он.

Кроме того, «Федор» стал первым в мире роботом, который смог сесть на шпагат.

Final Experimental Demonstration Object Research или FEDOR представляет собой российского человекообразного робота. Проект был разработан ФПИ совместно с «Андроидной техникой» для МЧС. «Федор» является роботом-спасателем. Предполагается, что в 2021 году он отправится в космос на новом российском космическом корабле «Федерация».