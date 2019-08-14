Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 14 августа. Актер и модель Джош Клосс обвинил знаменитую американскую певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах.

Со скандальным заявлением молодой человек выступил в Instagram, опубликовав фото с певицей, под которым оставил огромный комментарий, рассказывая о случае «домогательства», а также о том, что предшествовало случившемуся.

По словам Клосса, инцидент произошел после выхода очередного музыкального видео Перри на композицию Teenage Dream, в съемках которого и принимал участие модель.

По случаю выхода клипа певица устроила вечеринку, куда был приглашен и актер. В разгар празднования Кэти Перри в присутствии всех гостей стянула с Джоша Клосса штаны.

«В то время я был влюблен в Перри, ее поступок унизил меня. Однако я долгое время не обсуждал ни с кем этот случай, потому что нужно было продолжать сотрудничать с певицей и иметь возможность зарабатывать», — написал актер.

Кроме того, жертва чар Перри заявил, что хотел своим признанием показать, как люди, имеющие деньги и власть, могут злоупотреблять своим положением независимо от того, женщина это или мужчина.

Напомним, что американская прокуратура сняла все обвинения с голливудского актера Кевина Спейси, которого подозревали в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.

Решение было принято после того, как пострадавший от действий Спейси мужчина потерял свой смартфон. На устройстве находились доказательства вины актера. Именно на них и строилось обвинение.