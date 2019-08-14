В Крыму назвали «пустыми разговорами» идею Киева устроить морскую блокаду

Севастополь, 14 августа. Попытка киевской власти устроить морскую блокаду Крыма обречена на крах. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Ранее национальное украинское учреждение «Госгидрография» сообщило, что инициирует формирование морского режимного района вокруг региона, чтобы полностью перекрыть заход во все порты полуострова судов.

По мнению Фикса, у киевского руководства нет на реализацию такой идеи «ни сил, ни средств», передает РИА Новости.

«Все это пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им бы только создавать информационный повод, чтобы о них говорили», — подчеркнул крымский политик.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов подчеркивал, что такими мерами на Украине, возможно, кому-то хочется продолжать начатую предыдущей властью преступную политику в отношении полуострова.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Украина считает полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».