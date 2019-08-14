Вашингтон, 14 августа. Федеральное управление гражданской авиации США вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015–2017 годов. Отмечается, что авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro, эти меры были приняты после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров.

По данным издания Hill, в июне 2019 года «яблочная» корпорация сообщала, что отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015–2017 годах. Стало известно о риске возгорания батарей. Потенциально опасными были признаны 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года. Как пишет издание, управление гражданской авиации «осведомлено об отзыве батарей, которые использовались в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro». Оно уведомило об этом американские авиакомпании.

Напомним, компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015–2017 годах. Как уточнили специалисты, потенциально опасными являются 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем. Впервые они были выпущены в середине 2015 года. Как установили эксперты компании, у ряда моделей раннего поколения 15-дюймовых MacBook Pro батарея перегревается. Это может привести к воспламенению.

На официальном сайте «яблочной» компании можно проверить, попадет ли ноутбук в число отзывных по серийному номеру. В Apple пообещали бесплатно заменить батарею.

В мае 2018 года Apple признала наличие проблемы в работе микрофона в iPhone 7 и 7 Plus. Речь идет о версиях, функционирующих на платформе iOS 11.3 и выше. Неисправность в iPhone 7 и 7 Plus заключается в том, что иногда непосредственно во время звонка происходит отключение устройства. Также при отключении микрофона иконка «громкой связи» начинает отображаться в сером цвете. Данные неполадки случаются при попытке осуществить любой из видов звонка, в том числе через социальные сети и мессенджеры.

Владельцам гаджетов посоветовали обратиться в сервисные центры, специалисты которых проведут диагностику устройства на наличие вышеуказанной проблемы.

Также стало известно о проблемах сканера лица на iPhone X. Система не всегда может отличить близнецов, а также путает несовершеннолетних владельцев, поскольку в детском возрасте лицо человека лишь формируется. В этих случаях компания советует пользоваться традиционными методами разблокировки телефона — ввести PIN-код или пароль.

В 2017 году американская компания Apple заменила батареи в 88 700 смартфонах типа iPhone 6s на территории Объединенных Арабских Эмиратов из-за проблем с аккумуляторами. Компания направила письмо в министерство экономики ОАЭ, в котором сообщает властям страны относительно отзыва устройств iPhone 6s, которые произведены в Китае в период с сентября по октябрь 2015 года, по причине изъяна в аккумуляторе.

1 июля также стало известно о планах Apple выпустить специальный смартфон iPhone для китайского рынка. По предварительным данным, вместо Face ID в новом гаджете будет установлен сканер отпечатков пальцев. Дату презентации в корпорации пока не называют. Однако источники издания Gizmochina утверждают, что это точно не произойдет в сентябре.