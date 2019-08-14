Киев, 14 августа. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом рассказал источник в Киеве.

Зеленский уволил переговорщика по Донбассу. Отмечается, что политик был снят с поста из-за различного видения перспектив минского процесса. На решения Зеленского повлияли последние высказывания Бессмертного. 9 августа он рассказал, что Киев должен прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.

Как пишет «Коммерсант», он публично заявлял о жесткой линии в переговорах. Издание пишет, что заявление Бессмертного не понравилось Зеленскому, так как ранее президент Украины неоднократно говорил о готовности добиваться мира на востоке всеми возможными способами.

Во вторник, 6 августа, украинский сегмент СМИ буквально взорвала новость о гибели четырех украинских морпехов из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел в районе Павлополя на юге Донецкой области.

Украинская сторона довольно быстро выдала в паблик версию, что морпехи якобы были убиты подразделениями Народной милиции ДНР с использованием противотанкового гранатомета. Позже представительство республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) представило результаты разбирательства, опровергающего украинскую версию.

На следующий день начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак выдал на гора «подробности» инцидента и конкретные причины гибели украинских военнослужащих.

«Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций», — заявил Хомчак на брифинге для СМИ.

Корреспондент ФАН детально изучил ситуацию и пришел к выводу, что сама по себе модификация боеприпаса с его последующим отстрелом из противотанкового гранатомета – вполне обыденная история в гражданском конфликте на Украине. Но обыденная она для подразделений ВСУ.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.