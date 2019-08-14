В Гидрометцентре пообещали россиянам возвращение жары

Москва, 14 августа. Специалисты Гидрометцентра прогнозируют, что на этой неделе в столичный регион вернется жаркое лето. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным синоптиков, северные потоки перекроют высотный циклон, за счет чего в Центральную часть Российской Федерации придет воздух тропических широт. В среду, 14 августа, столбики термометров в столице покажут 25 градусов выше ноля. Однако не обойдется без дождей, передает «Царьград».

Отмечается, что под влиянием активных атмосферных фронтов циклона с центром над Скандинавией и волновых циклонов, формирующихся на этих фронтах, в регионе пройдут грозы и ливни. В четверг и пятницу эксперты прогнозируют до 21 градуса тепла, но с дождями.

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Александр Голубев сообщил, что на юге ЦФО и в Поволжье температура днем будет достигать 34 градусов выше ноля.

Ранее синоптики предупредили жителей Приморского края о новом разрушительном тайфуне. Как сообщало издание Deita.ru, стихия может затронуть регион в эту пятницу, 16 августа.