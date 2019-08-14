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Советник Зеленского заявил, что нет смысла пересматривать закон об украинизации

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Советник Зеленского заявил, что нет смысла пересматривать закон об украинизации

Киев, 14 августа. Закон о государственном языке на Украине не нуждается в фундаментальном пересмотре, считает советник Владимира Зеленского Никита Потураев.

С заявлением на тему избранный депутат Верховной рады выступил во время интервью изданию «Детектор медиа», отметив, что в некоторых небольших доработках документ все-таки нуждается.

«Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах, на радио. Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка», — пояснил помощник Зеленского.

Однако, уточнил избранный депутат, в законе есть «баги», которые необходимо устранять по мере их обнаружения.

«Потому что, вообще, ни один закон не является священной коровой. Закон должен соответствовать жизни, а не жизнь соответствовать закону», — констатировал Никита Потураев.

Напомним, что скандальный закон, предусматривающий использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни, был подписан экс-руководителем Украины Петром Порошенко в последние дни своего президентства.

В апреле победивший на выборах главы государства Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о государственном языке на предмет соответствия конституции страны.

Советник Зеленского заявил, что нет смысла пересматривать закон об украинизации

Накануне политолог и публицист Андрей Ваджра в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что принципиальные вещи в политике новой киевской власти, в числе которых и закон об украинском языке, остаются прежними.

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Источник: РИА Новости
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