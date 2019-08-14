Симферополь, 14 августа. Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал. Об этом рассказал крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.

Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич объявил о перекрытии канала. Он уточнил, что Киев якобы имел на это право, а по всем подсчетам пресной воды жителям полуострова хватает.

Мурадов подчеркнул, что канал построили в советское время, и сейчас он наделен международным статусом. Как пишет РИА Новости, он напомнил, что никто не вправе перекрывать международный канал, по которому осуществляется подача воды или осуществляется судоходство. В международном праве это четко закреплено. Крымский политик потребовал от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.

Напомним, до отъезда в Анкару Зеленский провел длительный телефонный разговор (по его же инициативе) с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждалась, в частности, важность неукоснительного соблюдения режима перемирия в Донбассе.

В ходе разговора лидеры РФ и Украины подтвердили важность неукоснительного соблюдения режима перемирия, которое было установлено в Донбассе с 21 июля. Кроме того, президенты РФ и Украины обсудили вопросы разведения сил и средств от линии разграничения.

Путин подчеркнул, что для деэскалации гражданского конфликта на юго-востоке Украины необходимо исключить обстрелы украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса. Атаки ВСУ приводят к жертвам среди мирного населения.

Путин и Зеленский подтвердили приверженность последовательной реализации минских договоренностей, в том числе предоставление Донецкой и Луганской Народным Республикам особого статуса. Стороны отметили необходимость поддержания конструктивного диалога в рамках контактной группы.