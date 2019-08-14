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ФАН публикует фото с места жуткого ДТП с участием Lada Priora в Дагестане

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ФАН публикует фото с места жуткого ДТП с участием Lada Priora в Дагестане

Махачкала, 14 августа. Федеральное агентство новостей публикует фото с места жуткого дорожно-транспортного происшествия с участием Lada Priora и ВАЗ-2114 в Дагестане. 

ФАН публикует фото с места жуткого ДТП с участием Lada Priora в Дагестане

По данным источника, авария произошла во вторник в районе 23.00 в дагестанском селе Алмало. Согласно предварительной версии, водитель Lada по невыясненным в настоящее время обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку.

ФАН публикует фото с места жуткого ДТП с участием Lada Priora в Дагестане

В результате страшного ДТП на месте погибли четыре человека. Кроме того, пострадали три человека, двое из которых — дети.

ФАН публикует фото с места жуткого ДТП с участием Lada Priora в Дагестане

На месте работают экстренные службы. Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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