ФАН публикует фото с места жуткого ДТП с участием Lada Priora в Дагестане

Махачкала, 14 августа. Федеральное агентство новостей публикует фото с места жуткого дорожно-транспортного происшествия с участием Lada Priora и ВАЗ-2114 в Дагестане.

По данным источника, авария произошла во вторник в районе 23.00 в дагестанском селе Алмало. Согласно предварительной версии, водитель Lada по невыясненным в настоящее время обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку.

В результате страшного ДТП на месте погибли четыре человека. Кроме того, пострадали три человека, двое из которых — дети.

На месте работают экстренные службы. Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.