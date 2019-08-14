СМИ рассказали, чей истребитель приблизился к борту Шойгу в небе над Балтикой

Москва, 14 августа. Истребитель F-18, который над нейтральными водами Балтийского моря попытался подлететь к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу, принадлежит ВВС Испании. Об этом сообщило издание ABC.

Истребитель входит в состав миссии НАТО, которая занимается патрулированием воздушного пространства прибалтийских стран. Всего в Прибалтике развернуто пять испанских истребителей F-18, которые пробудут в литовском Шяуляе до конца августа.

Ранее Газета.ru сообщила, что истребитель McDonnell Douglas F-18 Hornet попытался приблизиться к самолету, которым Сергей Шойгу возвращался из Калининграда в Москву. В результате сопровождавшим транспорт Су-27 пришлось «отогнать» незваного попутчика.

В НАТО сообщили, что F-18 сближался с самолетом российского министра обороны, чтобы идентифицировать его.